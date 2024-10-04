Решают вопросы досрочно. Как в Барнауле ведут работу по расселению аварийного жилья?

В администрации рассматривают вопрос о выделении дополнительных средств на расселение домов

04 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Совещание по переселению граждан из аварийного жилья / Фото: barnaul.org

В Барнауле опережающими темпами проводят работу по переселению людей из аварийного жилищного фонда. Реализацию в городе двух соответствующих программ обсудили 4 октября на совещании в городской администрации, которое провел мэр Вячеслав Франк.

Несмотря на то, что планы выполняются раньше срока, в городе есть несколько домов, требующих быстрого решения вопроса. Поэтому глава Барнаула распорядился выделить дополнительные средства на переселение.

Работа по двум программам

Напомним, переселение граждан из аварийного жилья в Барнауле проводят по двум программам:

краевая адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", которая действует с 2019 по 2025 год;

муниципальная программа "Барнаул – комфортный город", она началась в 2015 году и будет действовать до 2030-го.

По обоим направлениям есть хорошие результаты, сообщил в ходе совещания заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексей Пахоменко. Он доложил, что по краевой адресной программе в Барнауле досрочно расселили 156 многоквартирных домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

По его словам, за время действия программы в новое жилье переехало более 4 тыс. барнаульцев.

Бюджет, запланированный в рамках муниципальной программы, тоже освоен почти полностью, подчеркнул Пахоменко. Но добавил, что в Барнауле есть ряд домов, по которым нужно принимать решение как можно скорее.

"По муниципальной программе сегодня полностью завершено расселение восьми многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, заключены соглашения с 317 жителями. Объем финансирования на мероприятия по переселению граждан в рамках данной программы на текущий год составляет 582,5 млн рублей. Освоение финансирования составляет почти 95%. Но сегодня у нас есть ряд домов, на которые необходимо обратить особое внимание. Для этого требуется выделение дополнительного финансирования", – рассказал зампредседателя комитета.

Глава Барнаула Вячеслав Франк согласился с тем, что муниципальную программу нужно усилить. Поэтому он поручил комитету по финансам, налоговой и кредитной политике проработать вопрос о выделении дополнительных средств из городской казны на переселение граждан.

Непрерывный процесс

Напомним, Алтайский край – один из двух регионов Сибири, где программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, завершили досрочно. Значительный вклад в это достижение внес Барнаул.

Работу по переселению из аварийного жилищного фонда и сносу таких домов в городе ведут непрерывно, безотлагательно реагируя на изменения. Так, в августе городские власти оперативно приняли решение расселить дом по улице Пролетарской, 254/2, состояние которого резко ухудшилось.