Жильцы аварийного дома в Барнауле пожаловались на холодные батареи перед морозами

Горожане обратились в следственные органы — они уже организовали выездную проверку

05 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жильцы аварийного трехэтажного дома на улице Смирнова, 83, пожаловались на холодные батареи и бездействие управляющей компании "Наследие". Как сообщает "Толк", люди обратились в правоохранительные органы на фоне надвигающихся на Барнаул морозов.

По словам Дениса Полякова, на первом этаже этого дома у него расположен хостел. С приходом первых холодов ему пришлось установить в помещениях обогреватели. Предприниматель обращался в УК, но добиться ничего не удалось – главный инженер не приехал.

В результате жильцы обратились в следственные органы. Следователь следственного отдела по Октябрьскому району Кристина Лобанова подтвердила это: была организована проверка с участием представителей УК и СГК.

В СГК отметили, что замеры температуры, сделанные инспектором службы измерений и наладки 4 декабря, показали в нескольких квартирах нормативные 21-23 градуса. При этом у дома нет паспорта готовности, а представители "Наследия" не приглашали энергетиков его оформить. Сама УК ситуацию на момент публикации прокомментировать не смогла.