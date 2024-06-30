Жильцы барнаульской многоэтажки подверглись нашествию гамазовых клещей
Жильцы планируют обратиться в Роспотребнадзор
30 июня 2024, 15:25, ИА Амител
Жильцы многоэтажки по адресу Деповская, 9, жалуются на нашествие гамазовых клещей. Как сообщают "Вести Алтай", первыми жучков заметили жители последнего этажа – они отнесли их в лабораторию краевого Центра гигиены и эпидемиологии, где специалисты установили принадлежность паразитов.
Жильцы планируют обратиться в Роспотребнадзор. Если управляющая компания будет бездействовать – собираются писать заявления в прокуратуру и Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.
"У одной из жительниц дома клещей обнаружили даже на ресницах! Откуда пришла напасть, и почему управляющая компания пока отказывается проводить обработку?" – задаются вопросами жильцы.
Отмечается, что людям приходится жить с закрытыми окнами, чтобы не пустить насекомых к себе в дом, а также не тратить литры дихлофоса.
15:42:31 30-06-2024
на ресницах живут клещи демодекс, именно их обнаружили у жительницы этого дома на ресницах. А гамазовые клещи это другие клещи, которые не только в гнездах птиц живут, но и просто в почве. А то под эту дудочку все гнезда бросятся уничтожать, как говорится, заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет. Только дурак может сидеть с закрытыми окнами из-за этих клещей и просить УК обработку сделать. Поддерживайте чистоту дома, и будет вам счастье.
10:13:15 01-07-2024
Гость (15:42:31 30-06-2024) на ресницах живут клещи демодекс, именно их обнаружили у жит... Откуда вы знаете, что обнаружили у жительницы дома? Вы врач, который проводил исследование? А между тем, имеется заключение Центра гигиены и эпидемиологии о наличии в доме гамозовых клещей. Из почвы, от птиц, не важно, откуда они взялись в жилом доме. Но ведь их явно много и не полезны людям .
19:07:02 01-07-2024
Гость (10:13:15 01-07-2024) Откуда вы знаете, что обнаружили у жительницы дома? Вы врач,... по местному ТВ показывали сюжет об этом, справку там показали в развернутом виде, диагноз был виден. Демодекс в норме находится на коже у большинства населения, которое об этом не подозревает. Гамазовые клещи - это другие товарищи, которые обитают в том числе и в почве. И что, будем почву уничтожать? Надеюсь, в роспотребнадзоре разъяснят это жителям, которые на ровном месте проблему увидели. Уборку нужно дома регулярно делать, тогда никто селиться в таких количествах на подоконнике не будет.
15:57:17 30-06-2024
Спасибо, теперь будем знать как выглядят эти клещи
20:31:19 30-06-2024
Гость (15:57:17 30-06-2024) Спасибо, теперь будем знать как выглядят эти клещи... И как?
10:25:34 01-07-2024
+1 фобия.
спасибо, блин, большое.