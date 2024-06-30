Жильцы барнаульской многоэтажки подверглись нашествию гамазовых клещей

Жильцы планируют обратиться в Роспотребнадзор

30 июня 2024, 15:25, ИА Амител

Обработка помещения / Фото: unsplash.com

Жильцы многоэтажки по адресу Деповская, 9, жалуются на нашествие гамазовых клещей. Как сообщают "Вести Алтай", первыми жучков заметили жители последнего этажа – они отнесли их в лабораторию краевого Центра гигиены и эпидемиологии, где специалисты установили принадлежность паразитов.

Жильцы планируют обратиться в Роспотребнадзор. Если управляющая компания будет бездействовать – собираются писать заявления в прокуратуру и Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

"У одной из жительниц дома клещей обнаружили даже на ресницах! Откуда пришла напасть, и почему управляющая компания пока отказывается проводить обработку?" – задаются вопросами жильцы.

Отмечается, что людям приходится жить с закрытыми окнами, чтобы не пустить насекомых к себе в дом, а также не тратить литры дихлофоса.