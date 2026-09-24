Жилье алтайского чиновника, купленное на неподтвержденные доходы, передали государству
В 2023 году он вместе с супругой приобрел в Барнауле квартиру площадью 56,5 квадратного метра стоимостью около 6 млн рублей
24 сентября 2026, 13:41, ИА Амител
В Алтайском крае в доход государства передали квартиру стоимостью 6 млн рублей, которую сотрудник регионального Минприроды приобрел вместе с супругой на неподтвержденные доходы. Жилье уже передано Росимуществу, исполнительное производство завершено, сообщает краевая прокуратура.
Речь идет о начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому району управления лесами Минприроды Алтайского края. В 2023 году он вместе с супругой приобрел в Барнауле квартиру площадью 56,5 квадратного метра стоимостью около 6 млн рублей.
Проверка показала несоответствие между стоимостью недвижимости и подтвержденными доходами семьи. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием передать жилье государству. Ребрихинский районный суд иск удовлетворил.
Супруги попытались обжаловать решение, однако Алтайский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление первой инстанции — без изменений.
Исполнение судебного решения контролировала прокуратура Алтайского края. В итоге судебный пристав передал квартиру Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай, после чего исполнительное производство было окончено.
13:57:21 24-09-2026
Дак всех проверьте!, не может быть, что только один такой, да и сумма смешная, Вы на коттеджи внимание свое обратите!, там сотни миллионов .....
14:09:40 24-09-2026
А в какую партии входит данный чиновник?
14:31:33 24-09-2026
Энто партия, того, кого надо партия