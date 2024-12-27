НОВОСТИОбщество

Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность

Это необходимо для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала

27 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Покупка жилья / Фото: unsplash.com / Tierra Mallorca
Покупка жилья / Фото: unsplash.com / Tierra Mallorca

Жилье, которое приобретается за счет средств материнского капитала, будет проходить обязательную оценку на пригодность для проживания, пишет "Парламентская газета". Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

"При отсутствии заключения о соответствии жилья требованиям к пригодности для проживания в его покупке будет отказано", – говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что такой закон необходим для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала.

Устанавливать пригодность жилья для проживания будут специальные комиссии. Они должны быть созданы в регионе или органе местного самоуправления, за исключением сельских поселений.

Деньги / Фото: amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

недвижимость Маткапитал

Комментарии 3

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Гость

15:25:51 27-12-2024

все зависит от конкретного отделения Пенс.фонда и от его инспекторов. Мне выдавали маткапитал еще 6 лет назад на 2х комнатную (уже, кстати, ипотеку всю выплатили в прошлом году) и мой инспектор просила принести документы на квартиру, когда сдан дом, отчеты от ТСЖ и пр. о состоянии дома. Очень хорошая знающая дело и внимательная. И при этом очень вежливая. Хочу выразить тут благодарность отделению пенс.фонда Ж-д районе Барнаула, отлично работаете и делаете добро людям

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Брат .

06:19:49 28-12-2024

С большим трудом несколько лет назад , получили маткапитал на дом поврежденный пожаром . На сегодня в доме проживает семья , сравнить можно с новым ! Повезло , был не жилой !

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холмс

11:42:38 28-12-2024

очень много мошенников ездящих по деревням и соблазняющих беременных на обналичку маткапитала. Они придумывают любые способы и сарай за жилье выдают чтоб якобы для покупки жилья получить. Потом по доверенности от этих женщин получают и присваивают себе а им дают как правило бутылку водки или пять тыщ. Вот этих деятелей надо расстреливать - они специально уничтожают нашу нацию

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