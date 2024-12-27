Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность

Это необходимо для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала

27 декабря 2024, 12:45, ИА Амител

Покупка жилья / Фото: unsplash.com / Tierra Mallorca

Жилье, которое приобретается за счет средств материнского капитала, будет проходить обязательную оценку на пригодность для проживания, пишет "Парламентская газета". Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

"При отсутствии заключения о соответствии жилья требованиям к пригодности для проживания в его покупке будет отказано", – говорится в документе.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что такой закон необходим для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала.

Устанавливать пригодность жилья для проживания будут специальные комиссии. Они должны быть созданы в регионе или органе местного самоуправления, за исключением сельских поселений.