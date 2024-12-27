Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность
Это необходимо для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала
27 декабря 2024, 12:45, ИА Амител
Жилье, которое приобретается за счет средств материнского капитала, будет проходить обязательную оценку на пригодность для проживания, пишет "Парламентская газета". Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
"При отсутствии заключения о соответствии жилья требованиям к пригодности для проживания в его покупке будет отказано", – говорится в документе.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что такой закон необходим для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала.
Устанавливать пригодность жилья для проживания будут специальные комиссии. Они должны быть созданы в регионе или органе местного самоуправления, за исключением сельских поселений.
15:25:51 27-12-2024
все зависит от конкретного отделения Пенс.фонда и от его инспекторов. Мне выдавали маткапитал еще 6 лет назад на 2х комнатную (уже, кстати, ипотеку всю выплатили в прошлом году) и мой инспектор просила принести документы на квартиру, когда сдан дом, отчеты от ТСЖ и пр. о состоянии дома. Очень хорошая знающая дело и внимательная. И при этом очень вежливая. Хочу выразить тут благодарность отделению пенс.фонда Ж-д районе Барнаула, отлично работаете и делаете добро людям
06:19:49 28-12-2024
С большим трудом несколько лет назад , получили маткапитал на дом поврежденный пожаром . На сегодня в доме проживает семья , сравнить можно с новым ! Повезло , был не жилой !
11:42:38 28-12-2024
очень много мошенников ездящих по деревням и соблазняющих беременных на обналичку маткапитала. Они придумывают любые способы и сарай за жилье выдают чтоб якобы для покупки жилья получить. Потом по доверенности от этих женщин получают и присваивают себе а им дают как правило бутылку водки или пять тыщ. Вот этих деятелей надо расстреливать - они специально уничтожают нашу нацию