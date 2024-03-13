Алтайское свиноводческое предприятие втрое увеличило выработку продукции

Хороших результатов АО "Антипинское" достигло благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда"

13 марта 2024, 13:00, ИА Амител

Команда предприятия / Фото: КАУ "АЦКР"

Алтайское свиноводческое предприятие "Антипинское" оценило результат шестимесячной работы по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Итоги полугодовой работы подвели на пилотном потоке (изготовление пельменей ручной лепки).

На начальном этапе реализации проекта "Производительность труда" выявили 33 проблемы, которые замедляли работу производственного цеха.

Благодаря использованию методов бережливого производства, время выполнения процесса сократили на 16%, а выработку увеличили в три раза. Об этом сообщил руководитель направления "Оптимизация потоков" Павел Белкин.

В ближайшие два с половиной года компания планирует применить инструменты и знания, полученные в рамках нацпроекта для улучшения других участков.

Здесь уже подготовили план мероприятий до конца 2026 года, благодаря которому производительность труда будет увеличиваться на 5% ежегодно.

"Полагаю, нам удалось достичь хороших показателей по проекту благодаря вкладу каждого сотрудника в общее дело. Следующим этапом работы станет тиражирование полученных знаний на другие производственные процессы", – подчеркнул генеральный директор предприятия Николай Коваленко.

Он наградил самых активных членов рабочей группы ценными призами, отметив, что важным элементом оптимизации производственной системы является работа в команде.

Николай Коваленко также подчеркнул, что если сотрудники продолжат быть столь же вовлеченными, то предприятие обязательно успешно решит все поставленные перед ним задачи.

Напомним, что участие в нацпроекте "Производительность труда" принимают разные алтайские компании. Среди них уже были бийское производственное объединение "Сибприбормаш", которое благодаря применению бережливых технологий сэкономило более 30 млн рублей, компания "Сити Бэйкер", увеличившая выработку на 64%, БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика, где нарастили выработку в производственном потоке в 2,1 раза и другие.

Добавим, что в рамках участия в нацпроекте "Производительность труда" руководители компаний могут бесплатно пройти обучение по программе Всероссийской академии внешней торговли "Лидеры производительности". Оно направлено на создание системного подхода к управлению предприятием для повышения производительности и обеспечения стабильности бизнеса.

А также принять участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества", которые теперь проводят в новом формате. Теперь он доступен для представителей гостиничного бизнеса. Конкурс создан для популяризации успешного опыта наставничества, который способствует росту производительности труда. С помощью "Лучших практик наставничества" отмечают тех наставников, которым удалось внести значительный вклад в развитие экономики региона и конкретных предприятий.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.