"Жириновец" и мастер спорта. Кто такой Михаил Дегтярев, ставший министром спорта РФ?

Он сменит на посту Олега Матыцина, который стоял у руля российского спорта с 2020 года

14 мая 2024, 20:52, ИА Амител

Михаил Дегтярев / Фото: Государственная Дума

Новым министром спорта стал Михаил Дегтярев. До этого он был губернатором Хабаровского края. Его кандидатуру внес глава правительства Михаил Мишустин, и Госдума на заседании 14 мая его согласовала. Аmic.ru собрал досье на нового министра. Рассказываем, кто такой Михаил Дегтярев, который будет руководить спортом в России ближайшую шестилетку.

Что известно о Михаиле Дегтяреве?

Михаил Дегтяреву 42 года (1981 года рождения). Родом из Куйбышева (сейчас Самара), вырос в семье врачей. Окончил факультет двигателей летательных аппаратов, а также факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева – там он получил специальности инженера, менеджера и переводчика. А в 2012 году окончил факультет современного права в Институте мировых цивилизаций по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук.

У Михаила Дегтярева большой политический и управленческий опыт. Его путь в большую политику начался с 2000-х годов, когда он возглавил самарское реготделение молодежного движения "Идущие вместе". В 2003 году молодой политик примкнул к "Единой России", через два года сменил партию, став помощником депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Через год возглавил реготделение ЛДПР. Дегтярев прошел все ступени парламентской деятельности – от городской думы Самары и губернской думы Самарской области до кресла депутата Госдумы VI и VII созывов.

В 2013 и 2018 годах выдвигался в мэры Москвы (оба раза занимал предпоследние места в гонке).

В 2021 году Михаил Дегтярев возглавил один из самых сложных и протестных регионов – Хабаровский край. Он встал у руля через две недели после задержания "народного" губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х и приговорили к 22 годам лишения свободы.

В первое время Михаил Дегтярев не получил поддержки у местных жителей. Но спустя несколько месяцев смог серьезно поменять отношение к себе: выходил к людям во время протестов (в связи с арестом Фургала) и отвечал на претензии. На посту губернатора Дегтярев проработал почти четыре года. Он стал одним из немногих политиков от оппозиции, которые когда-либо занимали губернаторские посты. При Дегтяреве край начал получать активную финансовую поддержку со стороны государства. А Дальневосточный федеральный округ стал рассматриваться как один из наиболее перспективных для внешнеторговых отношений. К ДФО все большее внимание стал проявлять президент – за последние несколько лет он лично посещал субъект, последний раз – зимой 2024 года.

Как Михаил Дегтярев связан со спортом?

До 2000 года Дегтярев профессионально занимался фехтованием на шпагах. Участвовал во всероссийских соревнованиях и входил в состав юниорской сборной страны. Выигрывал чемпионаты Самары и Самарской области, а потом возглавил местную федерацию фехтования. Занимал призовые места на международных соревнованиях.

А еще Дегтярев заслуженный мастер спорта. Это звание досталось ему за количество побед над мастерами спорта, в том числе международного класса в течение сезона.

"Я дважды выполнял нормативы, но не подавал документы. В сезоне 2009/2010, будучи депутатом Самарской губернской Думы, я за свой счет проехал все этапы Кубка России, одержал необходимое количество побед, оформил документы и подал их в Минспорт. После этого мне было присвоено звание", – объяснял политик в интервью Sports.ru.

С 2018 года Дегтярев входит в совет при президенте по развитию физкультуры и спорта и возглавляет рабочую группу совета по совершенствованию законодательства в этой сфере. Также он президент Федерации фехтования Самарской области, член правления Федерации хоккея России.

Предлагал перекрасить Кремль в белый цвет

Михаил Дегтярев запомнился многим своими перформансами. Например, походом в баню с лидером партии Владимиром Жириновским. Фото их совместного посещения, опубликованное в 2013 году (тогда Дегтярев избирался в мэры Москвы), вызвало неоднозначную реакцию в обществе и породило различные слухи.

Жириновский объяснил это "хождением в народ", способом сблизиться с простыми людьми, рекламой культуры русской бани. Лидер партии подчеркивал, что любой политик должен быть вместе с гражданами – будь то спортплощадка, магазин, баня или автобус.

О своей любви к бане Дегтярев публично заявлял и на посту губернатора Хабаровского края. Тогда он сообщил, что "страшно любит ходить в баню", и даже поинтересовался у прессы адресами подобных зон отдыха.

А еще на посту депутата Госдумы политик прославился своими неоднозначными законодательными инициативами. Он предлагал, например, ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, перекрасить Кремль в белый цвет, задуматься о введении дня трезвости, запретить иностранцам-бизнесменам использовать бренд "Водка", изменить гимн страны на "Боже, Царя храни!" и другие.

Также Михаил Дегтярев написал книгу о первом лидере ЛДПР "Пророк в своем Отечестве". В ней он заявил, что бессменный лидер партии – родственник Наполеона, Эйнштейна, Зидана и графа Дракулы.

Кстати, дед политика, Михаил Козлов, был в 70-е годы чиновником в Ульяновске. Неоднократно избирался в депутаты областного совета, возглавлял Народный контроль. Под его надзором возводились многие площади и объекты города.

Правда ли, что Владимир Жириновский пророчил Дегтяреву пост главы министра спорта?

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года лидер партии Владимир Жириновский сказал, что Дегтярева нужно назначать министром спорта.

"Вот Дегтярев – министр спорта! А пока назначают не таких, как он, будет бардак", – сказал лидер партии одному из журналистов.

Чем собирается заниматься Дегтярев на посту главы Минспорта?

Минспорт во главе с Михаилом Дегтяревым будет заниматься развитием массового спорта. Будет сделан упор на развитии зрелищности внутрироссийских соревнований, отменена плата для людей, занимающихся спортом. Об этом политик заявил на заседании профильного комитета Госдумы.

"С учетом нынешнего положения дел основной акцент будем делать на развитии массового спорта как основы здоровья, вовлечения людей в проактивность. Детско-юношеский спорт, здесь вопрос доступности встает, мы уделим этому отдельное внимание. В регионах есть вопросы... В первую очередь – бесплатность занятий спортом для детей", – приводит его слова РБК.

Политик назвал "безобразием" существование стартовых взносов и других платежей, которые взимают с участников соревнований. И заявил, что спортивные состязания должно полностью финансировать государство.