Жириновский предсказал события в Курской области
Это случилось еще в 1998 году
24 августа 2024, 20:45, ИА Амител
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал нынешние события в Курской области за 26 лет до их начала, обратили внимание СМИ.
В декабре 1998 года политик во время обсуждения в Госдуме договора о дружбе между Россией и Украиной сказал следующее:
"Сегодня мы совершили четвертый раздел Российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском".
6 августа 2024 года ВСУ вошли на территорию России и начали наступление на Курскую область. Бои в регионе продолжаются до сих пор.
Жириновский умер в апреле 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни, причиной которой стали осложнения, вызванные коронавирусом.
22:25:37 24-08-2024
ну все, святой! Если жирик сказал, то....
23:36:41 24-08-2024
Он так много говорил, что найти предсказания в его словах легко.)
23:46:14 24-08-2024
Большевики во главе с Лениным, ещё когда предсказали, что Социализм по мере своего развития встретит только увеличивающееся сопротивление Капитализма! И если Советы и Компартия дрогнут, то скорее всего Советскую Россию разрушат!... Так и произошло!!!
Советские военные во главе со Сталиным, сразу после ВОВ поняли куда гнет свою линию запад и начали создавать буферную зону из стран "Соц лагеря", и ещё тогда поняли, что запад от нас, от Живой России не отстанет, мы им нужны только мёртвые!... Так и происходит сейчас!!!
Так что... что бы предсказывать наше будущее и будущие шаги наших врагов - не нужно быть (дядей вангой) Жириновским...! Достаточно знать свою собственную историю!!! И следить за последовательностью шагов наших врагов!!! Которых Горбачёв,в силу своей тупости, принял за партнёров...!
14:13:53 25-08-2024
Гость (23:46:14 24-08-2024) Большевики во главе с Лениным, ещё когда предсказали, что Со...
Сколько в Барнауле шизиков, однако.
14:46:18 25-08-2024
Гость (14:13:53 25-08-2024) Сколько в Барнауле шизиков, однако....
У вас при слове "большевик" ручки начинают дрожать?
02:37:41 25-08-2024
Шизофреник может и не такое предсказывать
06:41:28 25-08-2024
Если что он и про сапоги говорил в Индийском океане.
09:44:00 25-08-2024
Гость (06:41:28 25-08-2024) Если что он и про сапоги говорил в Индийском океане....
Это он говорил о необходимости присутствия русских в акватории Индийского океана.К примеру,Индия является союзником России и там проходят совместные военные учения.
11:55:59 25-08-2024
Гость (09:44:00 25-08-2024) Это он говорил о необходимости присутствия русских в акв... Глупости пишете.
14:48:34 25-08-2024
Гость (11:55:59 25-08-2024) Глупости пишете....
Умность,это "понимание" что Россия собирается Индию покорить, как раньше это делала Англия ? )
08:41:04 25-08-2024
Сколько вакцин от ковида он себе ставил?
11:54:48 25-08-2024
Гость (08:41:04 25-08-2024) Сколько вакцин от ковида он себе ставил?... Все
14:53:50 25-08-2024
Россия страна контрастов - с одной стороны мы люто ненавидим все голубых, розовых. С другой стороны восхищаемся человеком который с мальчиками в сауну ходил