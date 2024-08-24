Жириновский предсказал события в Курской области

Это случилось еще в 1998 году

24 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Владимир Жириновский / Кадр из видео заседания Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал нынешние события в Курской области за 26 лет до их начала, обратили внимание СМИ.

В декабре 1998 года политик во время обсуждения в Госдуме договора о дружбе между Россией и Украиной сказал следующее:

"Сегодня мы совершили четвертый раздел Российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском".

6 августа 2024 года ВСУ вошли на территорию России и начали наступление на Курскую область. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Жириновский умер в апреле 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни, причиной которой стали осложнения, вызванные коронавирусом.