Терроризм и наркотики. В чем еще обвиняют задержанного во Франции Павла Дурова?
Обвинения основателю мессенджера Telegram могут предъявить 25 августа
25 августа 2024, 07:42, ИА Амител
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА Новости.
Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
"В воскресенье, 25 августа, основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег", – отмечает агентство.
Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала обвинения против Дурова безумными. А основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Дурова – это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду.
Ранее Дуров рассказал в интервью Карлсону о давлении со стороны правительств разных стран, шпионаже, цензуре и свободе слова.
07:46:07 25-08-2024
Уже ближе к правде
08:21:33 25-08-2024
Гость (07:46:07 25-08-2024) Уже ближе к правде ... Правда по-французски)))
08:38:59 25-08-2024
Этот человек искал защиту от посягательств на свободу в европейских странах. Он считал, что Россия это далеко не идеал в этом плане. Но по иронии судьбы только в России теперь придётся ему искать убежище, если сможет…а то скорее всего уже поздно… также и наши олигархи и чиновники… надеюсь к ним приходит сейчас понимание, что для их собственной безопасности они должны создавать сильную Свою страну Россию, и только здесь они смогут обеспечить себе комфортные и, главное, безопасные условия. Наглядное доказательство все происходящее сегодня в мире: полно примеров…
10:32:03 25-08-2024
Гость (08:38:59 25-08-2024) Этот человек искал защиту от посягательств на свободу в евро... У него гражданство Франции. Был бы только российский паспорт, то проще. А так французы со своим подданным что захотят, то и сделают.