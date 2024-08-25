Обвинения основателю мессенджера Telegram могут предъявить 25 августа

25 августа 2024, 07:42, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА Новости.

Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

"В воскресенье, 25 августа, основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег", – отмечает агентство.

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала обвинения против Дурова безумными. А основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, назвал задержание Дурова посягательством на свободу слова.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Дурова – это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду.

Ранее Дуров рассказал в интервью Карлсону о давлении со стороны правительств разных стран, шпионаже, цензуре и свободе слова.