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Жить вместе недостаточно. Когда бывший супруг может претендовать на общее имущество

Совместное проживание после развода не дает права на собственность, решили в Верховном суде

06 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Верховный суд рассмотрел дело о разделе имущества бывших супругов, разъяснив, что совместное проживание после развода не дает права претендовать на совместную собственность. О том, как избежать подобных ситуаций, "Секрету фирмы" рассказала управляющий юрист корпоративной практики CLS Елизавета Двойнишникова.

Когда имущество не считается общим

Суть дела заключалась в том, что бывший муж потребовал признать автомобиль, купленный экс-супругой через месяц после развода, совместно нажитым имуществом. Хотя суд первой инстанции отказал истцу, апелляционный и кассационный суды поддержали его позицию, поскольку бывшие супруги продолжали жить вместе и вели общее хозяйство.

Однако Верховный суд отменил эти решения, подчеркнув, что фактическое совместное проживание без официальной регистрации брака не дает прав на общее имущество.

"Такая позиция создает определенность в понимании того, что считается браком, в котором партнеры получают особые права и обязанности, присущие только супругам", – пояснила Двойнишникова.

С другой стороны, отметила юрист, это открывает возможности для злоупотреблений, например при попытках защитить семейные активы от требований кредиторов.

Как защитить свои интересы

Юрист рекомендует заранее предусмотреть вопросы собственности:

  • до брака стоит заключить брачный договор, чтобы заранее определить, какое имущество перейдет каждому в случае развода;
  • в гражданских отношениях важно договариваться заранее и оформлять крупные покупки на обоих партнеров в равных долях, если это возможно.

"Пара может заранее договориться о том, на кого будут зарегистрированы определенные виды имущества, или оформить их в равных долях", – советует эксперт.

  • После развода рекомендуется заключать соглашение о разделе имущества, чтобы избежать споров в будущем.

Как доказать, что любовь прошла

Если пара разъехалась, но не оформила развод официально, в суде важно представить доказательства раздельного проживания.

"Это могут быть переписка, договоры аренды, показания свидетелей, подтверждающие прекращение совместного ведения хозяйства", – пояснила юрист.

Верховный суд своим решением подтвердил, что в вопросах раздела имущества главное – юридическое оформление отношений, а не фактическое проживание.

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Комментарии 9

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Гость

09:09:39 06-03-2025

договаривайтесь на берегу.
все что до брака - это индивидуально ваше, при любых раскладах.
что-то хотите в браке - значит зарабатывайте на это совместно и делайте на это брачник, при этом, для покупки, не дербаньте имущество, нажитое до брака.

ну видите же что все эти ваши исконно-посконные заветы ацов-дедов с домостроевским житием давно не актуальны и не работают.

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Гость

09:43:16 06-03-2025

Гость (09:09:39 06-03-2025) договаривайтесь на берегу.все что до брака - это индиви... зачем создавать семью с таким подходом? просто живите вместе и все. сожительство называется.

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Гость

09:50:22 06-03-2025

Гость (09:43:16 06-03-2025) зачем создавать семью с таким подходом? просто живите вместе...
с таким подходом, чтобы потом за ложки и вилки не пластаться.
а про долговечность вашей семь вам никто не скажет, потому что это не гарантия к холодильнику

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Гость

10:14:32 06-03-2025

Гость (09:50:22 06-03-2025) с таким подходом, чтобы потом за ложки и вилки не пласта... зачем повторять одно и то же, понятна ваша позиция с первого раза. см. ответ выше.

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Гость

10:29:39 06-03-2025

Гость (10:14:32 06-03-2025) зачем повторять одно и то же, понятна ваша позиция с первого...
раз понятна с первого раза, то не нужно дурнее себя искать.

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Гость

11:05:14 06-03-2025

Гость (10:29:39 06-03-2025) раз понятна с первого раза, то не нужно дурнее себя иска... сказал челик начавший раздавать советы.

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Гость

11:12:10 06-03-2025

Гость (11:05:14 06-03-2025) сказал челик начавший раздавать советы....
на боже упаси, ребятенок, тебе советы раздавать. таким советовать только портить

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Гость

11:17:10 06-03-2025

Гость (11:12:10 06-03-2025) на боже упаси, ребятенок, тебе советы раздавать. таким с... скуфидон, разрешаю сказать последнее слово.

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Кхм...

10:13:08 06-03-2025

"Совместное проживание после развода не дает права на собственность, решили в Верховном суде"

Видать, кто-то решил отжать при разводе небольшой угольный разрезик...
🤣

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