Жить вместе недостаточно. Когда бывший супруг может претендовать на общее имущество

Совместное проживание после развода не дает права на собственность, решили в Верховном суде

06 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Верховный суд рассмотрел дело о разделе имущества бывших супругов, разъяснив, что совместное проживание после развода не дает права претендовать на совместную собственность. О том, как избежать подобных ситуаций, "Секрету фирмы" рассказала управляющий юрист корпоративной практики CLS Елизавета Двойнишникова.

Когда имущество не считается общим

Суть дела заключалась в том, что бывший муж потребовал признать автомобиль, купленный экс-супругой через месяц после развода, совместно нажитым имуществом. Хотя суд первой инстанции отказал истцу, апелляционный и кассационный суды поддержали его позицию, поскольку бывшие супруги продолжали жить вместе и вели общее хозяйство.

Однако Верховный суд отменил эти решения, подчеркнув, что фактическое совместное проживание без официальной регистрации брака не дает прав на общее имущество.

"Такая позиция создает определенность в понимании того, что считается браком, в котором партнеры получают особые права и обязанности, присущие только супругам", – пояснила Двойнишникова.

С другой стороны, отметила юрист, это открывает возможности для злоупотреблений, например при попытках защитить семейные активы от требований кредиторов.

Как защитить свои интересы

Юрист рекомендует заранее предусмотреть вопросы собственности:

до брака стоит заключить брачный договор, чтобы заранее определить, какое имущество перейдет каждому в случае развода;

в гражданских отношениях важно договариваться заранее и оформлять крупные покупки на обоих партнеров в равных долях, если это возможно.

"Пара может заранее договориться о том, на кого будут зарегистрированы определенные виды имущества, или оформить их в равных долях", – советует эксперт.

После развода рекомендуется заключать соглашение о разделе имущества, чтобы избежать споров в будущем.

Как доказать, что любовь прошла

Если пара разъехалась, но не оформила развод официально, в суде важно представить доказательства раздельного проживания.

"Это могут быть переписка, договоры аренды, показания свидетелей, подтверждающие прекращение совместного ведения хозяйства", – пояснила юрист.

Верховный суд своим решением подтвердил, что в вопросах раздела имущества главное – юридическое оформление отношений, а не фактическое проживание.