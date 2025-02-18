В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами и страхом мужчин жениться
Потому что сейчас многие вступают в брак уже с настроем на развод
18 февраля 2025, 10:40, ИА Амител
Брачный контракт настраивает семью на развод, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Это не наша традиционная ценность, у нас никогда не было такой традиции. Это история, когда все сразу настраиваются на плохой финал. Никто не хочет работать над отношениями. Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь", – отметила Буцкая.
Она также подчеркнула, что мужчины сегодня боятся жениться, так как, например, после развода дети останутся с женой.
"Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать", – указала депутат.
Ранее Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей.
10:52:05 18-02-2025
Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь, – отметила Буцкая
А почему они так думают Бууцкая подумала? Пусть она возьмет 100 свадеб и отследит сколько из них разведется после 10 лет. А разведется 90. А знаете почему? А потому что развод не имеет последствий
Почему раньше браки были долгие? Потому что если пацан или девка остались холостыми либо разбежались после свадьбы то их пап и мам могли попросить убраться из деревни подальше ибо эта семейка нарушает общественные устои. Могли и дом сжечь да и на вилы могли надеть. А в срелневековой европе вообще могли всех осудить судом инквизиции за ведьмовство обвинить во всех бедах деревни и прилюдно всех сжечь на костре. Поэтому женились и не рыпались
А седня что? Задрала подол и вразнос...
11:18:12 18-02-2025
Гость (10:52:05 18-02-2025) Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь, – отмет... Смотрю мальчики то ничьи подолы не поднимают, да ни щипают. Вот от таких ходунов и контракты
11:56:11 18-02-2025
Гость (10:52:05 18-02-2025) Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь, – отмет... А сейчас не нужно гнать из деревни.
Нужно наоборот обратно в деревню, всех брошенок
11:05:01 18-02-2025
Покажи пример всем на обозрение, какой у вас брачный договор или контакт............. Т. Буцкая.
11:06:45 18-02-2025
А настраивает ли "Брачный контракт" семью на развод ?
11:07:22 18-02-2025
Мужчины просто посмотрели на судебную практику,где без всяких контрактов с прицелом на долгое семейное будущее полно историй и включили разум. Сегодня жена твой лучший друг, завтра - главный ненавистник. И мужиков хватает тоже, что жалко некоторых женщин, что связались. Но судятся обычно женщины инициаторы. В первую очередь да, из-за детей, чтобы "другой ***е" меньше досталось.
12:19:10 18-02-2025
Гость (11:07:22 18-02-2025) Мужчины просто посмотрели на судебную практику,где без всяки... Из-за детей - это обычно, к сожалению, лишь удобная ширма (это же святое!) стоит только глубже вникнуть в суть претензий и последствия для того же ребенка. Для себя стараются в первую очередь.
11:07:52 18-02-2025
до этого татьяна буцкая уже отметилась с предложением, зарекомендовав себя крепким государственником, видящим за деревьями лес )))
даже писать смысла нет, хотя, вспоминается оговора Позднера, не применительно ко всей структуре конечно, а к этой даме.
11:14:26 18-02-2025
Слышится мужской вой, что их обижают.... Постыдно. Может мужиками надо быть! Наклепал детей и лес, да по любовницам, потом развод и алименты три копейки. Будьте мужиками и семьи крепкие будут, а то проходимцам то не уступаете. Получайте за что боролись. Зато все по честному. Договорились на берегу.
11:37:02 18-02-2025
Ежик (11:14:26 18-02-2025) Слышится мужской вой, что их обижают.... Постыдно. Может муж... Быть мужиком - это аленем?
11:15:21 18-02-2025
добавлю в 11:07:52 18-02-2025
уважаемая редакция, ну чьл опять за фото ?))
там не молодожены а вурдалаки из "другого мира" в палату с переливанием крови зашли
11:29:46 18-02-2025
Гость (11:15:21 18-02-2025) добавлю в 11:07:52 18-02-2025уважаемая редакция, ну чьл ... "Изображение сгенерировано с помощью нейросети... "
видимо так нейронка понимает фразу
"Муж и Жена - одна Сатана"
11:37:32 18-02-2025
Шинник (11:29:46 18-02-2025) "Изображение сгенерировано с помощью нейросети... "видим...
ну, не добавить не убавить ))
11:21:44 18-02-2025
опять мужики виноваты? массмедиа мозги барышням крутит как здорово быть эгоисткой и жить за чужой счёт, а контракты - это жалкая попытка подстраховаться. тем более, что контракт не может противоречить закону. в любом суде всё будет пересмотрено в соответствии с законом и мироощущением судей
11:22:17 18-02-2025
Женщины мужайтесь, мужчины женитесь!
11:27:51 18-02-2025
Один известный синеволосый дизигнер говорил, что брачный контракт - филькина грамота - и всё равно всё поделят пополам.
11:44:05 18-02-2025
Гость (11:27:51 18-02-2025) Один известный синеволосый дизигнер говорил, что брачный кон... так и есть. приоритет имеет закон. контракт не может противоречить ему. может какие-то мелочи доопределить
11:38:40 18-02-2025
Я где-то читал, что если депутат придумал закон, он прошёл эти три чтения как положено, то он получает неплохую премию. А если его ещё и утвердят и выпустят, то ещё больше награда. Мож поэтому и придумывают много?! Кто знает? Поделитесь ссылкой на авторитетный источник
12:06:33 18-02-2025
Гость (11:38:40 18-02-2025) Я где-то читал, что если депутат придумал закон, он прошёл э... я искренне надеюсь, что все это "творчество" объясняется неким KPI. иначе просто жутко становится
11:44:12 18-02-2025
А есть где -нибудь список "наших традиционных ценностей"? Прочесть, что бы не ошибиться.
12:09:58 18-02-2025
Гость (11:44:12 18-02-2025) А есть где -нибудь список "наших традиционных ценностей"? Пр... Ссылка
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_50/activity/legal-education/explain?item=91732048
13:53:06 18-02-2025
Гость (11:44:12 18-02-2025) А есть где -нибудь список "наших традиционных ценностей"? Пр... домострой читай книгу эту еще при Иване Грозном написали
11:52:25 18-02-2025
В отдельных случаях такой документ необходим, потому как кто-то может быть с хорошим приданым, а кто-то в семью ещё и с долгами пришёл. Например есть у дамочки 3 квартиры, хорошая работа, устроенный быт. И приходит к ней в жизнь мужичонка с котомкой. В течение жизни имущество может перепродавать для объединения, и личное-добрачное в совместно нажитое переходит. А мужичок то и работать не очень любит. И тянет женщина всю семью, детей, быт, работу, и мужичонку этого. В конце концов-развод. И тут то выясняется, что все пополам. Ну обидно же. А квартиры добрачные ещё бабка с дедом копили, а теперь чужому мужику половинить? Это в обе стороны относится.
14:24:03 18-02-2025
Гость (11:52:25 18-02-2025) В отдельных случаях такой документ необходим, потому как кто... добрачные и не делятся, если документы с датами есть. пополам - только совместно нажитое. это и контракт не нужен. закон считает труд домохозяйки и по воспитанию детей таким же полноценным. никакой контракт не даст детей оставить без жилья и алиментов, если они положены. так что контракт может какую-то роль сыграть, но решающее слово скажет суд. а суд будет защищать самых незащищенных - детей. и там уж кто как их в своих интересах использует
11:55:55 18-02-2025
Сейчас чаще женщины пытаются брачным контрактом защитить свое заработанное от мужа, у которого ничего нет, но есть дети от первого брака и мама, любительница халявы. Цинично? Да. Но свои дети дороже, мужа люблю, и если бы не было нахлебников, от которых слышно только "денег дай", не было бы брачного контракта. Печально.
12:06:51 18-02-2025
Зачем мужику официальный брак?
12:21:32 18-02-2025
"..и страхом мужчин жениться"
Какая-то совсем уж детская попытка манипуляции, типо "слабо". Разница между "боятся" и "нафиг не надо" огромна.
12:50:55 18-02-2025
А в Госдуме не задумывались откуда это пошло? Что они показывают по телевизору? Да и сами они не пример для подражания.
14:03:20 18-02-2025
Мммм да Можно понять людей у которых брак не первый и деньги есть и хаты есть и бизнес есть... Ну да контракт защитит потому что супруг то может оказаться корыстным
В этом случае понятно но иметь много всегда опасно само по себе. Я тут услышал намедни историю одной пожилой женщины из Барнаула у которой были и деньги и квартиры но она была одинокая и когда новоиспеченный муж (или хахаль не знаю) понял что не отберет все это то просто ее вывез за город и заживо в землю закопал и имущество ее продал
14:12:39 18-02-2025
Клянусь соседским курятником, им там что-то в воду добавляют. Да простят меня соседские куры.
14:53:59 18-02-2025
у меня есть брачный контракт - я спокойна и муж спокоен) а остальные пусть думают, чо хочут)))
15:31:30 18-02-2025
Гость (14:53:59 18-02-2025) у меня есть брачный контракт - я спокойна и муж спокоен) а о... Мужчина для женщины всего лишь средство для достижения ее целей. В большинстве случаев. Про сильных женщин помолчу с уважением. Но! их мало. Катастрофически. Собственно, как и настоящих мужчин. С мужиками не путать!
15:54:24 18-02-2025
Гость (14:53:59 18-02-2025) у меня есть брачный контракт - я спокойна и муж спокоен) а о... хочут и хохочут
16:23:35 18-02-2025
Гость (14:53:59 18-02-2025) у меня есть брачный контракт - я спокойна и муж спокоен) а о... Что хотят. Был у меня в лицее класс выравнивания. По русскому говоря- У.О. Они тоже меня часто переспрашивали- чего Вы от меня хочете. И смех и жалко.
16:19:17 18-02-2025
делят совместно нажитое имущество, возникшее в собственности от даты заключения брака до даты прекращения брака (у вас, комментаторы сомнения не возникает, что до брака приобретённое имущество надо делить, а если после развода, но до решения суда о разделе имущества купил(а) квартиру, не надо делить)
17:38:19 18-02-2025
Знаю пару примеров где семья распадалась из-за недвижимости. У мужика была трех комнатная квартира до свадьбы, после свадьбы все хорошо, родили ребенка и тут началось-" квартира твоя у меня ничего нет, я с ребенком останусь на улице, переводи на меня пол квартиры я же родила тебе ребенка. На предложение мужика купить еще одну квартиру в ипотеку и платить общими усилиями, нафиг мне это надо. Итог постоянные скандалы и развод. Женщина с ребенком на съемной квартире, мужик с алиментами. Кто теперь прав , кто виноват? Небыло бы недвижимости взяли бы ипотеку и жили счастливо, но с долгами.
18:08:43 18-02-2025
1111 (17:38:19 18-02-2025) Знаю пару примеров где семья распадалась из-за недвижимости....
Вы же прекрасно понимаете кто прав, а кто виноват )
бабье круть-верть в отдельно взятом, описанном Вами случае, не пролезло.
ПО итогу пострадавшие мужик, а самое главное - ребенок.
В картине мира г-жи Буцкой это никак не уложится, у нее как в скзака - долго, счастливо и в один день.
18:37:12 18-02-2025
Ничто так не укрепляет брак ,как совместная ИПОТЕКА