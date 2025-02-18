В Госдуме призвали бороться с брачными контрактами и страхом мужчин жениться

Потому что сейчас многие вступают в брак уже с настроем на развод

18 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Свадьба / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Брачный контракт настраивает семью на развод, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Это не наша традиционная ценность, у нас никогда не было такой традиции. Это история, когда все сразу настраиваются на плохой финал. Никто не хочет работать над отношениями. Никто не хочет думать, что семья – это на всю жизнь", – отметила Буцкая.

Она также подчеркнула, что мужчины сегодня боятся жениться, так как, например, после развода дети останутся с женой.

"Это означает заранее программировать себя на развод, не на счастливую семейную жизнь. С этим тоже надо что-то делать", – указала депутат.

Ранее Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей.