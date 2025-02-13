В Барнауле произошел крупный пожар в двухквартирном доме

Жилище самостоятельно покинули трое взрослых и двое детей

13 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Тушение пожара в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле по улице Парашютной в ночь на 13 февраля потушили серьезный пожар в двухквартирном доме. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, на момент прибытия подразделений жилище горело открытым огнем. Через 50 минут открытое горение потушили на площади 90 кв. м. На месте работали 10 единиц техники и 44 специалиста.

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе два ребенка. Никто не пострадал.

В качестве предварительной причины пожара в МЧС называют перекал печи.