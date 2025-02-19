Житель Алтая дал взятку за водительские права и стал фигурантом уголовного дела

Желаемых прав мужчина так и не получил, хоть и отдал за них 100 тысяч рублей

19 февраля 2025, 19:57, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

41-летний житель Троицкого района дал взятку в размере 100 тысяч за выдачу водительского удостоверения, однако стал фигурантом уголовного дела, так и не получив их. Об этом сообщает краевой Следком.

По данным следствия, мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Чтобы восстановить их без сдачи экзаменов, он через знакомого вышел на жительницу Барнаула, которая обещала подготовить экзаменационный лист об успешной сдаче испытаний. В январе 2024 года он перевел ей 100 тысяч рублей, якобы для передачи сотруднику ГИБДД.

"В течение года подозреваемый так и не получил обещанного водительского удостоверения, в связи с чем обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Однако сам стал фигурантом уголовного дела о совершении коррупционного преступления", – рассказали в СК.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и вскоре дадут правовую оценку действиям женщины.