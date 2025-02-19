Житель Алтая дал взятку за водительские права и стал фигурантом уголовного дела
Желаемых прав мужчина так и не получил, хоть и отдал за них 100 тысяч рублей
19 февраля 2025, 19:57, ИА Амител
41-летний житель Троицкого района дал взятку в размере 100 тысяч за выдачу водительского удостоверения, однако стал фигурантом уголовного дела, так и не получив их. Об этом сообщает краевой Следком.
По данным следствия, мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Чтобы восстановить их без сдачи экзаменов, он через знакомого вышел на жительницу Барнаула, которая обещала подготовить экзаменационный лист об успешной сдаче испытаний. В январе 2024 года он перевел ей 100 тысяч рублей, якобы для передачи сотруднику ГИБДД.
"В течение года подозреваемый так и не получил обещанного водительского удостоверения, в связи с чем обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Однако сам стал фигурантом уголовного дела о совершении коррупционного преступления", – рассказали в СК.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и вскоре дадут правовую оценку действиям женщины.
20:09:48 19-02-2025
Скорпионы в банке
20:19:49 19-02-2025
Я купила за 60000 . Без проблем
20:49:02 19-02-2025
Гость (20:19:49 19-02-2025) Я купила за 60000 . Без проблем... А почему про стертые до крови губы и язык умалчиваете? Батальон уболтать. Много здоровья у вас имелось.
09:12:14 20-02-2025
Гость (20:19:49 19-02-2025) Я купила за 60000 . Без проблем... Очень плохо, что такие с куплеными ВУ катаются по городу, и еще хуже, что есть утырки которые ВУ продают.
20:25:18 19-02-2025
ДБ (с). Как таких земля носит?
11:32:09 20-02-2025
Он дал взятку его обманули он написал заявление о мошенничестве??! Неужели и правда такие водятся?!