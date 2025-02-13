В Барнауле иностранец пытался "купить" вид на жительство за 50 тысяч рублей

Иностранный гражданин хотел дать взятку сотруднику миграционной службы

13 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле иностранец пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику миграционной службы, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ. Об этом рассказали в СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый пошел на такие меры после того, как сотрудники управления по вопросам миграции обнаружили, что у него нет ни регистрации, ни вида на жительство. Так иностранец решил откупиться.

"Он передал старшему инспектору отдела иммиграционного контроля наличные денежные средства в размере 50 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации", – рассказали в СК.

В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, а также собирает и закрепляет доказательства по уголовному делу.