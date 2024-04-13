Житель Алтая до смерти избил пожилую мать, отказавшуюся сходить в магазин за водкой

Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима

13 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае житель одного из сел Троицкого района до смерти избил 67-летнюю мать, сообщили в СК региона.

Инцидент случился 11 ноября 2023 года.

Поводом для расправы стал отказ женщины сходить в магазин за алкоголем: 36-летний сын много пил и не работал. На следующее утро изувеченную женщину госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли.

Впоследствии в отношении мужчины возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд признал сельчанина виновным и дал ему восемь лет колонии строгого режима.