Житель Алтая до смерти избил пожилую мать, отказавшуюся сходить в магазин за водкой
Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима
13 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru
В Алтайском крае житель одного из сел Троицкого района до смерти избил 67-летнюю мать, сообщили в СК региона.
Инцидент случился 11 ноября 2023 года.
Поводом для расправы стал отказ женщины сходить в магазин за алкоголем: 36-летний сын много пил и не работал. На следующее утро изувеченную женщину госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли.
Впоследствии в отношении мужчины возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд признал сельчанина виновным и дал ему восемь лет колонии строгого режима.
11:24:29 13-04-2024
От осинки не родятся апельсинки
12:01:35 13-04-2024
Всё пишут иногда про насильников,как там им в тюрьме. А как интересно к таким убийцам относятся. Ведь даже у этих черствых людей у большинства, мама - это святое.
14:15:14 13-04-2024
Гость (12:01:35 13-04-2024) Всё пишут иногда про насильников,как там им в тюрьме. А как ... Так там такие гоблины и сидят в основном.
14:54:00 13-04-2024
Медленно, но верно деградируем.И никто остановить не может.
20:05:15 13-04-2024
Гость. (14:54:00 13-04-2024) Медленно, но верно деградируем.И никто остановить не может.