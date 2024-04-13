НОВОСТИПроисшествия

Житель Алтая до смерти избил пожилую мать, отказавшуюся сходить в магазин за водкой

Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима

13 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru
Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

В Алтайском крае житель одного из сел Троицкого района до смерти избил 67-летнюю мать, сообщили в СК региона.

Инцидент случился 11 ноября 2023 года.

Поводом для расправы стал отказ женщины сходить в магазин за алкоголем: 36-летний сын много пил и не работал. На следующее утро изувеченную женщину госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли.

Впоследствии в отношении мужчины возбудили дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд признал сельчанина виновным и дал ему восемь лет колонии строгого режима.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:24:29 13-04-2024

От осинки не родятся апельсинки

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:35 13-04-2024

Всё пишут иногда про насильников,как там им в тюрьме. А как интересно к таким убийцам относятся. Ведь даже у этих черствых людей у большинства, мама - это святое.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:14 13-04-2024

Гость (12:01:35 13-04-2024) Всё пишут иногда про насильников,как там им в тюрьме. А как ... Так там такие гоблины и сидят в основном.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

14:54:00 13-04-2024

Медленно, но верно деградируем.И никто остановить не может.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:15 13-04-2024

Гость. (14:54:00 13-04-2024) Медленно, но верно деградируем.И никто остановить не может.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров