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Житель Алтая купил у мошенников дорогой смартфон, поверив "в сказочно низкие цены"

После перевода денег продавец перестал выходить на связь

21 ноября 2024, 10:25, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

В Алтайском крае мошенники обманули 47-летнего мужчину, который хотел за небольшие деньги купить дорогостоящий смартфон, сообщает региональное МВД.

"Житель Новоалтайска нашел группу в мессенджере, где продавались дорогостоящие сотовые телефоны. Затем связался с двумя неизвестными лицами, которым перевел более 20 тысяч рублей, после чего пропали и продавец, и товар", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз предупреждают: мошенники используют разные схемы обмана, в том числе под предлогом купли-продажи товаров.

"Не верьте в сказочно низкие цены", – подчеркнули в МВД.

Кадр из видео / ГУ МВД по Алтайскому краю

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