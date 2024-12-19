Житель Алтая нарвался на мошенников в надежде вернуть миллион с "безопасного счета"

Полиция возбудила уголовное дело

19 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Купюры / Фото: amic.ru

Житель Локтевского района Алтайского края три раза попался на уловки мошенников, сообщили в МВД региона.

63-летний житель Горняка в 2023 году перевел на "безопасный счет" 800 тысяч рублей и еще около 200 тысяч – в 2024-м.

После этого он начал искать компании для возврата денег и связался с незнакомцем, который предложил помощь за оргвзнос около 10 тысяч рублей. Когда мошенник потребовал больше денег, мужчина понял, что его снова обманывают, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".