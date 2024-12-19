Житель Алтая нарвался на мошенников в надежде вернуть миллион с "безопасного счета"
Полиция возбудила уголовное дело
19 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Купюры / Фото: amic.ru
Житель Локтевского района Алтайского края три раза попался на уловки мошенников, сообщили в МВД региона.
63-летний житель Горняка в 2023 году перевел на "безопасный счет" 800 тысяч рублей и еще около 200 тысяч – в 2024-м.
После этого он начал искать компании для возврата денег и связался с незнакомцем, который предложил помощь за оргвзнос около 10 тысяч рублей. Когда мошенник потребовал больше денег, мужчина понял, что его снова обманывают, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
13:46:35 19-12-2024
Поговорка: умный учится на своих ошибках, а дурак и на своих не учится. И ведь не старый еще.
15:11:08 19-12-2024
Умный учится на ЧУЖИХ ошибках, а дурак и на своих не учится