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Жительница Барнаула поверила в выигрыш миллиона и перевела мошенникам 100 тыс. рублей

22-летняя девушка рассчитывала увеличить награду

19 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула поверила в победу в розыгрыше призов и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

22-летней девушке в мессенджере пришло сообщение от незнакомки о том, что она якобы выиграла свыше 1 млн рублей. И чтобы награда стала еще больше, горожанке необходимо перечислить часть своих денег. Девушка согласилась и отправила на указанный счет около 100 тысяч рублей. После этого неизвестная перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Злоумышленников ищут.

Барнаул Алтайский край Мошенники

Комментарии 2

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гость

12:05:08 19-12-2024

давно не было , и вот опять

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Гость

12:33:43 19-12-2024

Жадность фраера сгубила.

  9 Нравится
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