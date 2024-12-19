Жительница Барнаула поверила в выигрыш миллиона и перевела мошенникам 100 тыс. рублей
22-летняя девушка рассчитывала увеличить награду
19 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Жительница Барнаула поверила в победу в розыгрыше призов и стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
22-летней девушке в мессенджере пришло сообщение от незнакомки о том, что она якобы выиграла свыше 1 млн рублей. И чтобы награда стала еще больше, горожанке необходимо перечислить часть своих денег. Девушка согласилась и отправила на указанный счет около 100 тысяч рублей. После этого неизвестная перестала выходить на связь.
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