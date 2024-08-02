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Житель Алтая наврал полицейским про поножовщину, чтобы они привезли ему еще алкоголя

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

02 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили жителя, который в состоянии алкогольного опьянения два дня звонил в полицию и делал заведомо ложные доносы о совершении преступления, сообщает газета Ребрихинского района "Знамя труда".

Пьяный 47-летний житель одного из сел вызвал полицию, сообщив о том, что он якобы нанес кому-то ножевое ранение. Когда правоохранители прибыли, мужчина лишь развел руками – помощь не требовалась. Внятно объяснить свои действия он не смог, лишь попросил полицейских доставить ему еще спиртного.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за "заведомо ложный вызов специализированных служб".

"На следующий день ребрихинец не успокоился и вновь позвонил в дежурную часть. На этот раз он сообщил, что один из сотрудников, который приезжал накануне, причинил ему телесные повреждения", – отмечает издание.

Сотрудники подразделения собственной безопасности и сотрудники алтайского СК проверили информацию, однако она не подтвердилась. В итоге на сельчанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание и в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

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Комментарии 5

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Пузырек

14:35:42 02-08-2024

Лайвхак. Кому-нибудь так привозили? Ну там до кучи можно и карты, женщин))))

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Гость

14:48:11 02-08-2024

Ну так алкоголя-то привезли в итоге или нет?

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Гость

20:17:42 02-08-2024

Гость (14:48:11 02-08-2024) Ну так алкоголя-то привезли в итоге или нет?... Очевидно, пожадничали.

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Элен без ребят

15:09:55 02-08-2024

надеюсь, ему прошлись по хребтине дубинкой пару раз

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Гость

16:55:14 02-08-2024

Могли бы и привезти. Жадины. -)

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