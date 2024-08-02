Житель Алтая наврал полицейским про поножовщину, чтобы они привезли ему еще алкоголя

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело

02 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Алтайском крае осудили жителя, который в состоянии алкогольного опьянения два дня звонил в полицию и делал заведомо ложные доносы о совершении преступления, сообщает газета Ребрихинского района "Знамя труда".

Пьяный 47-летний житель одного из сел вызвал полицию, сообщив о том, что он якобы нанес кому-то ножевое ранение. Когда правоохранители прибыли, мужчина лишь развел руками – помощь не требовалась. Внятно объяснить свои действия он не смог, лишь попросил полицейских доставить ему еще спиртного.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за "заведомо ложный вызов специализированных служб".

"На следующий день ребрихинец не успокоился и вновь позвонил в дежурную часть. На этот раз он сообщил, что один из сотрудников, который приезжал накануне, причинил ему телесные повреждения", – отмечает издание.

Сотрудники подразделения собственной безопасности и сотрудники алтайского СК проверили информацию, однако она не подтвердилась. В итоге на сельчанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание и в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.