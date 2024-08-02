Житель Алтая наврал полицейским про поножовщину, чтобы они привезли ему еще алкоголя
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело
02 августа 2024, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае осудили жителя, который в состоянии алкогольного опьянения два дня звонил в полицию и делал заведомо ложные доносы о совершении преступления, сообщает газета Ребрихинского района "Знамя труда".
Пьяный 47-летний житель одного из сел вызвал полицию, сообщив о том, что он якобы нанес кому-то ножевое ранение. Когда правоохранители прибыли, мужчина лишь развел руками – помощь не требовалась. Внятно объяснить свои действия он не смог, лишь попросил полицейских доставить ему еще спиртного.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении за "заведомо ложный вызов специализированных служб".
"На следующий день ребрихинец не успокоился и вновь позвонил в дежурную часть. На этот раз он сообщил, что один из сотрудников, который приезжал накануне, причинил ему телесные повреждения", – отмечает издание.
Сотрудники подразделения собственной безопасности и сотрудники алтайского СК проверили информацию, однако она не подтвердилась. В итоге на сельчанина возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание и в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.
14:35:42 02-08-2024
Лайвхак. Кому-нибудь так привозили? Ну там до кучи можно и карты, женщин))))
14:48:11 02-08-2024
Ну так алкоголя-то привезли в итоге или нет?
20:17:42 02-08-2024
Гость (14:48:11 02-08-2024) Ну так алкоголя-то привезли в итоге или нет?... Очевидно, пожадничали.
15:09:55 02-08-2024
надеюсь, ему прошлись по хребтине дубинкой пару раз
16:55:14 02-08-2024
Могли бы и привезти. Жадины. -)