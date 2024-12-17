Житель Алтая незаконно напилил берез и написал явку с повинной
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
17 декабря 2024, 11:44, ИА Амител
В селе Баево Алтайского края 40-летний мужчина незаконно напилил берез и написал явку с повинной, сообщили в МВД региона.
Ущерб оценили в сумму более чем 60 тысяч рублей.
В одном из кварталов местного лесничества сельчанин спилил деревья, разделил их на чурки и вывез на автомобиле на территорию за населенным пунктом, где стоял самодельный дровокол.
"Однако расколоть чурки и в дальнейшем их реализовать не получилось. Сотрудники полиции изъяли автомобиль с дровами и поместили на спецстоянку", – рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев в крупном размере. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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