Житель Алтая незаконно напилил берез и написал явку с повинной

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

17 декабря 2024, 11:44, ИА Амител

Фото: Single.Earth / unsplash.com

В селе Баево Алтайского края 40-летний мужчина незаконно напилил берез и написал явку с повинной, сообщили в МВД региона.

Ущерб оценили в сумму более чем 60 тысяч рублей.

В одном из кварталов местного лесничества сельчанин спилил деревья, разделил их на чурки и вывез на автомобиле на территорию за населенным пунктом, где стоял самодельный дровокол.

"Однако расколоть чурки и в дальнейшем их реализовать не получилось. Сотрудники полиции изъяли автомобиль с дровами и поместили на спецстоянку", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев в крупном размере. Также в его отношении избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.