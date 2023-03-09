Житель Алтая незаконно спилил 9 берёз на дрова

Возбуждено уголовное дело

09 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Улаганском районе Республики Алтай сельчанин незаконно срубил девять берёз на дрова, сообщили в региональном МВД.

46-летнего местного жителя без документов на заготовку леса задержали в урочище Кырсай, расположенном в трёх километрах от села Балыкча.

"К моменту визита полицейских сельчанину удалось повалить деревья и частично распилить на чурки. <...> Он признался, что планировал использовать незаконно заготовленную древесину для отопления своего дома", – говорится в сообщении.

Сумма ущерба лесному фонду составила 53 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.