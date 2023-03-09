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Житель Алтая незаконно спилил 9 берёз на дрова

Возбуждено уголовное дело

09 марта 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Улаганском районе Республики Алтай сельчанин незаконно срубил девять берёз на дрова, сообщили в региональном МВД.

46-летнего местного жителя без документов на заготовку леса задержали в урочище Кырсай, расположенном в трёх километрах от села Балыкча.

"К моменту визита полицейских сельчанину удалось повалить деревья и частично распилить на чурки. <...> Он признался, что планировал использовать незаконно заготовленную древесину для отопления своего дома", – говорится в сообщении.

Сумма ущерба лесному фонду составила 53 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 5

  • жаль, что полиции не было, когда придворовые березоньки спилили, которые украшали - радовали! в Центральном районе г. Барнаула!
    09 марта, Гость   Ответить
  • И ёлки в Бийске когда обрезали ни кто не оштрафовал
    09 марта, Гость   Ответить
  • Гость, жаль, что полиции не было... сочувствую. в нашем дворе тоже выкосили подчистую кучу деревьев. ук собрала всех неадекватов, запугала что деревья падают и могут их убить и заработала 200к. теперь во дворе почти пустыня. пл. Октября.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Супостат, супостат, супостатище! Пилить могут только специально уполномоченные пильщики, а затем продавать распиленное собственникам природных ресурсов за деньги. Иначе на что пильщикам активы за границей (в дружественных странах, конечно) приобретать?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Для отопления дома -позор! В передовой стране уже никто дровами не должен топиться . Позор пильщикам-они не в тренде, что использовать природные ресурсы для обогрева это не экологично.
    10 марта, Гость   Ответить
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