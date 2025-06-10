Житель Алтая ночью проник в магазин, чтобы украсть несколько вейпов на 20 тысяч рублей
Его задержали сотрудники Росгвардии
10 июня 2025, 22:45, ИА Амител
Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В Алтайском крае задержали мужчину, который украл из магазина несколько электронных сигарет, сообщает региональное управление Росгвардии.
Согласно ориентировкам, зачитанным росгвардейцам, неизвестный проник в один из магазинов райцентра ночью, разбив окно, и похитил электронные сигареты, чем нанес ущерб на общую сумму порядка 20 тысяч рублей.
Через несколько часов сотрудники Росгвардии заметили и задержали похожего по приметам гражданина. При личном досмотре в его карманах обнаружили украденный товар.
Задержанный в содеянном признался, похищенные вейпы у него частично изъяли. По данному факту ведется разбирательство.
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