Житель Алтая ночью проник в магазин, чтобы украсть несколько вейпов на 20 тысяч рублей

Его задержали сотрудники Росгвардии

10 июня 2025, 22:45, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Алтайском крае задержали мужчину, который украл из магазина несколько электронных сигарет, сообщает региональное управление Росгвардии.

Согласно ориентировкам, зачитанным росгвардейцам, неизвестный проник в один из магазинов райцентра ночью, разбив окно, и похитил электронные сигареты, чем нанес ущерб на общую сумму порядка 20 тысяч рублей.

Через несколько часов сотрудники Росгвардии заметили и задержали похожего по приметам гражданина. При личном досмотре в его карманах обнаружили украденный товар.

Задержанный в содеянном признался, похищенные вейпы у него частично изъяли. По данному факту ведется разбирательство.