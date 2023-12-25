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Житель Алтая, обмана не ожидая, перевел 40 тысяч рублей мошеннику за двигатель

Мужчине прислали двигатель в изношенном состоянии другой марки

25 декабря 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае попытка мужчины приобрести двигатель для автомобиля обернулась потерей денег, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 44-летний житель Славгорода, который в интернете нашел объявление о продаже двигателя.

"Цена его устроила. Не ожидая обмана, он перевел более 40 000 рублей продавцу", – рассказали в ведомстве.

В результате ему пришел двигатель в изношенном состоянии другой марки. После этого аферист перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В МВД обратились к жителям края с просьбой внимательно изучать страницы продавцов и не пользоваться их услугами, если отсутствуют рекомендации.

Фото: unsplash.com

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Алтайский край Славгород Мошенники

Комментарии 1

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dok_CФ

12:39:47 25-12-2023

Даже если внимательно, вряд ли поможет.. Системно надо с мошенниками, например к стенке..

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