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Житель Алтая оскорблял стюардесс и рвался к пилоту по пути в культурную столицу

Суд отправил дебошира из Алтайского края под арест

09 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Санкт-Петербурге арестовали жителя Алтайского края, устроившего дебош в самолете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов культурной столицы.

Житель Алтая "разбушевался" 2 марта на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Петербург.

"[Мужчина] оскорблял пассажиров и членов экипажа, пытался проникнуть в кабину пилота, на замечания не реагировал", – говорится в сообщении.

Причем от кабины пилота дебошира никто не мог "оторвать" – при попытке проводить на место он сопротивлялся, отталкивал людей и дрался.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд отправил нарушителя под стражу до 3 мая.

Алтайский край Происшествия Россия Санкт-Петербург самолёт

Комментарии 16

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Musik

09:32:54 09-03-2025

В Питере- пить.!
Классика! Но не в самалете же, позор теперь не смыть, остается лишь забыть.

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Гость

09:40:18 09-03-2025

Пьяных не надо пускать на рейс. Летаю часто и вижу, как пассажиров в хорошем подпитии не задерживают, пропускают. Потом такие казусы.

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Гость

12:17:51 09-03-2025

Гость (09:40:18 09-03-2025) Пьяных не надо пускать на рейс. Летаю часто и вижу, как пасс... Ну так запретите наливайки в аэропорту, особенно в чистой зоне

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Сергей

09:50:00 09-03-2025

В культурную столицу.... 😎🤣🤣🤣🤣🤣

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Musik

10:42:26 09-03-2025

Сергей (09:50:00 09-03-2025) В культурную столицу.... 😎🤣🤣🤣🤣🤣... Барнаул - и культурная, и столица.

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Гость

17:34:55 09-03-2025

Musik (10:42:26 09-03-2025) Барнаул - и культурная, и столица. ... Новость то прочти внимательно

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Musik

21:25:08 09-03-2025

Гость (17:34:55 09-03-2025) Новость то прочти внимательно ... Единичный случай в нашем прекрасном культурном городе.
Злопыхатели раздули.

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....

09:55:54 09-03-2025

Катапультировать... Без парашюта... 🤥 😱 🥵

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Гость

10:37:11 09-03-2025

Человек с Алтая терпеть уже не мог, когда же он наконец то прилетит в культурную столицу...
Вот и торопил всех кто мог ускориться и помочь ему прибыть быстрее...! Но те его не поняли...
А он так хотел быстрее...

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Олег

10:41:22 09-03-2025

Самолет с клетками надо сделать - чтоб орать, бухать и вообще всё можно было.

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Гость

10:46:39 09-03-2025

И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспитуемы. Гайки тянут лишь честным людям. Повышайте стократно штрафы дебоширам, торопыгам и пьяни за рулём, нарушителям тишины, хозяевам самовыгульных псов, родителям школьных садистов...

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Гость

11:43:16 09-03-2025

Гость (10:46:39 09-03-2025) И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспиту... Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, с быдлом иначе нельзя. Ненавижу тварей.

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Гость

11:59:28 09-03-2025

Гость (11:43:16 09-03-2025) Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, ... Может у него аэрофобия, ну и хапнул в полете. А лететь мог по работе, там особо не спрашивают - хочешь или не хочешь.

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Гость

12:02:36 09-03-2025

Гость (11:43:16 09-03-2025) Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, ... Верно! Розгами и побольше!!!!

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Гость

12:36:41 09-03-2025

Гость (10:46:39 09-03-2025) И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспиту... Респект

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Necto

19:03:26 09-03-2025

Что то с этой аэрофобией слишком много пассажиров, поезда вроде ходят чух чух по всей стране. В чем проблема? Или у них и поезда фобия?

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