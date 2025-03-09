Житель Алтая оскорблял стюардесс и рвался к пилоту по пути в культурную столицу
Суд отправил дебошира из Алтайского края под арест
09 марта 2025, 09:30, ИА Амител
В Санкт-Петербурге арестовали жителя Алтайского края, устроившего дебош в самолете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов культурной столицы.
Житель Алтая "разбушевался" 2 марта на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Петербург.
"[Мужчина] оскорблял пассажиров и членов экипажа, пытался проникнуть в кабину пилота, на замечания не реагировал", – говорится в сообщении.
Причем от кабины пилота дебошира никто не мог "оторвать" – при попытке проводить на место он сопротивлялся, отталкивал людей и дрался.
В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд отправил нарушителя под стражу до 3 мая.
09:32:54 09-03-2025
В Питере- пить.!
Классика! Но не в самалете же, позор теперь не смыть, остается лишь забыть.
09:40:18 09-03-2025
Пьяных не надо пускать на рейс. Летаю часто и вижу, как пассажиров в хорошем подпитии не задерживают, пропускают. Потом такие казусы.
12:17:51 09-03-2025
Гость (09:40:18 09-03-2025) Пьяных не надо пускать на рейс. Летаю часто и вижу, как пасс... Ну так запретите наливайки в аэропорту, особенно в чистой зоне
09:50:00 09-03-2025
В культурную столицу.... 😎🤣🤣🤣🤣🤣
10:42:26 09-03-2025
Сергей (09:50:00 09-03-2025) В культурную столицу.... 😎🤣🤣🤣🤣🤣... Барнаул - и культурная, и столица.
17:34:55 09-03-2025
Musik (10:42:26 09-03-2025) Барнаул - и культурная, и столица. ... Новость то прочти внимательно
21:25:08 09-03-2025
Гость (17:34:55 09-03-2025) Новость то прочти внимательно ... Единичный случай в нашем прекрасном культурном городе.
Злопыхатели раздули.
09:55:54 09-03-2025
Катапультировать... Без парашюта... 🤥 😱 🥵
10:37:11 09-03-2025
Человек с Алтая терпеть уже не мог, когда же он наконец то прилетит в культурную столицу...
Вот и торопил всех кто мог ускориться и помочь ему прибыть быстрее...! Но те его не поняли...
А он так хотел быстрее...
10:41:22 09-03-2025
Самолет с клетками надо сделать - чтоб орать, бухать и вообще всё можно было.
10:46:39 09-03-2025
И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспитуемы. Гайки тянут лишь честным людям. Повышайте стократно штрафы дебоширам, торопыгам и пьяни за рулём, нарушителям тишины, хозяевам самовыгульных псов, родителям школьных садистов...
11:43:16 09-03-2025
Гость (10:46:39 09-03-2025) И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспиту... Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, с быдлом иначе нельзя. Ненавижу тварей.
11:59:28 09-03-2025
Гость (11:43:16 09-03-2025) Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, ... Может у него аэрофобия, ну и хапнул в полете. А лететь мог по работе, там особо не спрашивают - хочешь или не хочешь.
12:02:36 09-03-2025
Гость (11:43:16 09-03-2025) Совершенно верно, я бы еще публичную порку розгами добавил, ... Верно! Розгами и побольше!!!!
12:36:41 09-03-2025
Гость (10:46:39 09-03-2025) И что людям то с ареста задиры? Такие опасные не перевоспиту... Респект
19:03:26 09-03-2025
Что то с этой аэрофобией слишком много пассажиров, поезда вроде ходят чух чух по всей стране. В чем проблема? Или у них и поезда фобия?