Житель Алтая оскорблял стюардесс и рвался к пилоту по пути в культурную столицу

Суд отправил дебошира из Алтайского края под арест

09 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Санкт-Петербурге арестовали жителя Алтайского края, устроившего дебош в самолете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов культурной столицы.

Житель Алтая "разбушевался" 2 марта на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Петербург.

"[Мужчина] оскорблял пассажиров и членов экипажа, пытался проникнуть в кабину пилота, на замечания не реагировал", – говорится в сообщении.

Причем от кабины пилота дебошира никто не мог "оторвать" – при попытке проводить на место он сопротивлялся, отталкивал людей и дрался.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд отправил нарушителя под стражу до 3 мая.