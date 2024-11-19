Житель Алтая остался без денег и двигателя, но с памятным опытом общения с мошенником

Мужчина нашел выгодное предложение на одном из сайтов, но привлекательная сделка оказалась аферой

19 ноября 2024, 10:20, ИА Амител

Двигатель автомобиля / Фото: unsplash.com / Luca Hooijer

В Алтайском крае мужчина потерял более 23 тысяч рублей при попытке купить бывший в употреблении автомобильный двигатель, сообщает региональное МВД.

Житель одного из сел Каменского района нашел в интернете сайт, который позиционировал себя как платформа для продажи автомобильных запчастей. Там его заинтересовало объявление о продаже двигателя, и он решил связаться с продавцом для уточнения условий сделки.

"Обсудив детали, покупатель согласился перевести деньги, так как продавец предложил убедительную и детально описанную схему оплаты. Продавец предложил покупателю созвониться, чтобы обсудить нюансы сделки и подтверждение перевода", – рассказали в ведомстве.

Мужчина перевел деньги на указанный счет. После оплаты несколько раз попытался связаться с продавцом, чтобы узнать, когда двигатель будет отправлен, но тот перестал отвечать на звонки и исчез с платформы.