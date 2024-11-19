Житель Алтая остался без денег и двигателя, но с памятным опытом общения с мошенником
Мужчина нашел выгодное предложение на одном из сайтов, но привлекательная сделка оказалась аферой
19 ноября 2024, 10:20, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина потерял более 23 тысяч рублей при попытке купить бывший в употреблении автомобильный двигатель, сообщает региональное МВД.
Житель одного из сел Каменского района нашел в интернете сайт, который позиционировал себя как платформа для продажи автомобильных запчастей. Там его заинтересовало объявление о продаже двигателя, и он решил связаться с продавцом для уточнения условий сделки.
"Обсудив детали, покупатель согласился перевести деньги, так как продавец предложил убедительную и детально описанную схему оплаты. Продавец предложил покупателю созвониться, чтобы обсудить нюансы сделки и подтверждение перевода", – рассказали в ведомстве.
Мужчина перевел деньги на указанный счет. После оплаты несколько раз попытался связаться с продавцом, чтобы узнать, когда двигатель будет отправлен, но тот перестал отвечать на звонки и исчез с платформы.
10:40:09 19-11-2024
Бесконечные афёры!!!!!!!!!!!!!!!??? У нас силовые структуры вообще работают?????
11:17:50 19-11-2024
Гость (10:40:09 19-11-2024) Бесконечные афёры!!!!!!!!!!!!!!!??? У нас силовые структуры ...
А мозги у вас работают?
12:44:26 19-11-2024
Гость (10:40:09 19-11-2024) Бесконечные афёры!!!!!!!!!!!!!!!??? У нас силовые структуры ... А не гонялся бы ты поп за дешевизной!!!!!
13:29:03 19-11-2024
Дело Бендера жило и процветало