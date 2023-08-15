Житель Алтая отсидел пять суток, чтобы не делать то, что в итоге пришлось сделать

Мужчина был очень принципиальным

15 августа 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае житель после пяти суток ареста решил исполнить требование суда, сообщает региональная ФССП.

Мужчина, являясь должником по исполнительному производству, игнорировал судебного пристава – за это мировой суд его оштрафовал.

"Правонарушитель в предусмотренный срок не уплатил штраф добровольно", – рассказали в ведомстве.

Пристав составил в отношении должника протокол, на основании которого суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Мужчину отправили в администрацию района по месту жительства для отработки наказания, однако он туда не явился.

На этот раз суд назначил должнику арест сроком на пять суток. Мужчина, отбыв наказание, сразу же добровольно отработал в администрации района.