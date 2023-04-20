Житель Алтая по неосторожности убил знакомого, когда вытаскивал его авто из ямы

В апреле 2022 года потерпевший пригласил друга, чтобы он с помощью своего авто вытащил застрявший в гараже автомобиль

20 апреля 2023, 16:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Шелаболихинского района Алтайского края по неосторожности убил знакомого, которому помогал вытащить его автомобиль из смотровой ямы в гараже. Об этом сообщает пресс-служба Минюста региона.

Установлено, что в апреле 2022 года потерпевший пригласил друга, чтобы он с помощью своего авто, на гибкой сцепке, вытащил его машину из ямы – она провалилась туда левым колесом. Мужчина подъехал на своём автомобиле, подцепился к застрявшему транспортному средству буксировочным тросом.

Осуждённый не удостоверился, что потерпевший ушёл на безопасное расстояние. Из-за неосторожных действий автомобиль резко выскочил из ямы и ударил владельца, который от причиненных травм умер в больнице.

По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям с назначением виновному судебного штрафа в размере 50 000 руб.