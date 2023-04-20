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Поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

Машинист подал сигнал, но остановить состав не успел

20 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

87-летняя женщина погибла на железной дороге в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД России.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что пострадавшая – местная  жительница 1936 года рождения, которая переходила железнодорожные пути по железнодорожному мосту в не предназначенном для этого месте перед приближающимся грузовым составом", – сказано в сообщении.

Машинист подал сигнал, но не успел остановить состав. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.
 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:14:15 20-04-2023

чем больше самоубийц тем меньше самоубийц

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Элен без ребят

09:10:34 21-04-2023

Гость (16:14:15 20-04-2023) чем больше самоубийц тем меньше самоубийц... альтернативно- мыслящий? написано же русским по белому, что 87-летняя старушка...

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