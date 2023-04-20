Поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

Машинист подал сигнал, но остановить состав не успел

20 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

87-летняя женщина погибла на железной дороге в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ЛУ МВД России.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что пострадавшая – местная жительница 1936 года рождения, которая переходила железнодорожные пути по железнодорожному мосту в не предназначенном для этого месте перед приближающимся грузовым составом", – сказано в сообщении.

Машинист подал сигнал, но не успел остановить состав. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

