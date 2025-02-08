Житель Алтая подкормил двух свиней пожилой соседки, чтобы убить их

Одну свинью похититель сдал на мясо, а вторую — съел сам

08 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Две свиньи / Фото: pxhere.com/ru/photo/590625

В Целинном районе 21-летний местный житель "путем свободного доступа" похитил у своей соседки двух свиней. Об этом рассказали в региональном МВД.

70-летняя хозяйка заметила пропажу и обратилась в полицию. Оперативники установили подозреваемого, который признался в содеянном.

"Молодой человек пояснил, что с целью прикормить свободно передвигающийся скот в своем загоне насыпал корм. Как только животные зашли на территорию, он закрыл ворота", – рассказали в полиции.

Одну свинью злоумышленник сдал на мясо, а вырученные деньги – 20 тысяч рублей – потратил на личные нужды. Вторую он употребил в пищу.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба". Однако позже его прекратили в связи с примирением сторон.