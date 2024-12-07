Житель Алтая продал на мясо овец знакомого и сказал ему, что скот съели волки
Теперь мужчина ждет суда
07 декабря 2024, 22:15, ИА Амител
Житель Кош-Агачского района Республики Алтай присвоил десять овец односельчанина и попал под статью, сообщили в МВД региона.
Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже скота, который находился на животноводческой стоянке под присмотром у 52-летнего знакомого. Мужчина, отвечающий за сохранность животных, отрицал свою причастность и утверждал, что овец загрызли волки.
Полицейские выяснили, что сельчанин лжет.
"Владелец пропавшего скота зимой прошлого года помог своему приятелю, испытывающему финансовые трудности, приобрести сельскохозяйственные корма. Взамен последний пообещал присмотреть в летнее время за отарой выручившего его сельчанина, пригнав ее на свою животноводческую стоянку. Однако в конце сентября этого года мужчина вновь оказался в трудном материальном положении и продал часть вверенного ему скота в количестве десяти голов скупщикам мяса за 73 тысячи рублей, а хозяину животных сказал, что их загрызли волки", – рассказали в полиции.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 "Присвоение или растрата". Материалы с обвинительным заключением передали в суд.
22:34:40 07-12-2024
А что вы будете делать, когда вас выгонят с амика?
11:59:09 08-12-2024
Договорились???
Дичь несусветная.