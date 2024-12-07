Житель Алтая продал на мясо овец знакомого и сказал ему, что скот съели волки

Теперь мужчина ждет суда

07 декабря 2024, 22:15, ИА Амител

Фото: Sam Carter / unsplash.com

Житель Кош-Агачского района Республики Алтай присвоил десять овец односельчанина и попал под статью, сообщили в МВД региона.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже скота, который находился на животноводческой стоянке под присмотром у 52-летнего знакомого. Мужчина, отвечающий за сохранность животных, отрицал свою причастность и утверждал, что овец загрызли волки.

Полицейские выяснили, что сельчанин лжет.

"Владелец пропавшего скота зимой прошлого года помог своему приятелю, испытывающему финансовые трудности, приобрести сельскохозяйственные корма. Взамен последний пообещал присмотреть в летнее время за отарой выручившего его сельчанина, пригнав ее на свою животноводческую стоянку. Однако в конце сентября этого года мужчина вновь оказался в трудном материальном положении и продал часть вверенного ему скота в количестве десяти голов скупщикам мяса за 73 тысячи рублей, а хозяину животных сказал, что их загрызли волки", – рассказали в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 160 "Присвоение или растрата". Материалы с обвинительным заключением передали в суд.