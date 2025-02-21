Житель Алтая погиб под обломками в результате пожара

Вероятно, огонь вспыхнул из-за неосторожной эксплуатации печи

21 февраля 2025, 21:56, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Рассказиха Первомайского района в двухквартирном жилом доме и надворных постройках вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь охватил около 180 "квадратов". Спасатели полностью ликвидировали пожар.

"Под обрушившимися конструкциями обнаружено тело мужчины", – рассказали в МЧС.

Причины происшествия устанавливаются. Скорее всего, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Ранее из-за неосторожного использования печи в барнаульском поселке Борзовая Заимка сгорела баня.