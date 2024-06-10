Житель Алтая получил от государства 630 тысяч рублей и потратил их не по назначению

Теперь мужчина ждет суда

10 июня 2024, 14:14, ИА Амител

Российские рубли / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае будут судить жителя Усть-Калманского района за хищение денег, выделенных по госпрограмме, сообщили в МВД региона.

В 2012 году мужчина 1988 года рождения обратился в районную администрацию для участия своей семьи в программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

В 2021-м он дождался очереди и на его расчетный счет поступило 630 тысяч рублей для строительства дома. Сельчанин заключил договор с подрядчиком, но вскоре отказался от своих планов и решил заняться стройкой самостоятельно.

В декабре 2023 года пришла проверка и установила, что получатель потратил деньги на собственные нужды, а земельный участок по-прежнему пустовал.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере". Он признал вину и возместил ущерб.