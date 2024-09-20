Житель Алтая пошел на СВО и погасил долги по кредитам

Мужчина сам изъявил желание полностью избавиться от долгов

20 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае житель, находясь в зоне СВО, оплатил более 300 тысяч рублей долгов перед кредитными организациями, сообщает региональная ФССП.

Житель одного из сел Солтонского района заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался своим правом на приостановление исполнительного производства.

"Судебный пристав-исполнитель удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл в зону специальной военной операции", – рассказали в ведомстве.

В соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, однако мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все девять исполнительных производств в его отношении окончены.