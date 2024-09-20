Житель Алтая пошел на СВО и погасил долги по кредитам
Мужчина сам изъявил желание полностью избавиться от долгов
20 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае житель, находясь в зоне СВО, оплатил более 300 тысяч рублей долгов перед кредитными организациями, сообщает региональная ФССП.
Житель одного из сел Солтонского района заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался своим правом на приостановление исполнительного производства.
"Судебный пристав-исполнитель удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл в зону специальной военной операции", – рассказали в ведомстве.
В соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, однако мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все девять исполнительных производств в его отношении окончены.
14:12:15 20-09-2024
Пока повезло....
14:19:15 20-09-2024
Из рассказа стало ясно что селянин ни по любви к родине ушёл на СВО, а за деньги ?
15:06:15 20-09-2024
Гость (14:19:15 20-09-2024) Из рассказа стало ясно что селянин ни по любви к родине ушёл... Ну и ладно. одно же другому не помешало. Не думаю, что за другие деньги он перейдёт на ту сторону.
16:54:36 20-09-2024
Светлана (15:06:15 20-09-2024) Ну и ладно. одно же другому не помешало. Не думаю, что за др... Вы его хорошо знаете ?
14:22:16 20-09-2024
вот это маркетинговый ход!?
16:02:28 20-09-2024
Ещё чуть-чуть и можно позволить новую Ниву. Но есть нюанс
16:20:10 20-09-2024
А как же реклама - кто пойдет туда, спишут кредиты?
18:09:15 20-09-2024
Гость (16:20:10 20-09-2024) А как же реклама - кто пойдет туда, спишут кредиты?... Видимо, это лишь реклама, если участнику СВО не списали(((
17:53:04 20-09-2024
Правду говорят, Россия - страна возможностей
21:34:23 20-09-2024
друг тоже так ушел, отработал почти уже всю сумму. работает в тылу восстановленных исторических территорий, охраной от мародерства. типа росгвардии. ранило за это время завалящим лепесткром в коленку, лечени и выплата за ранение все норм, лечение бесплатно и реабилитация