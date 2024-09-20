НОВОСТИОбщество

Житель Алтая пошел на СВО и погасил долги по кредитам

Мужчина сам изъявил желание полностью избавиться от долгов

20 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru
Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

В Алтайском крае житель, находясь в зоне СВО, оплатил более 300 тысяч рублей долгов перед кредитными организациями, сообщает региональная ФССП.

Житель одного из сел Солтонского района заключил контракт с Минобороны РФ и воспользовался своим правом на приостановление исполнительного производства.

"Судебный пристав-исполнитель удовлетворил его ходатайство, и должник, временно освобожденный от финансовых обязательств, убыл в зону специальной военной операции", – рассказали в ведомстве.

В соответствии с законом мер принудительного взыскания к нему не применялось, однако мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов. Все девять исполнительных производств в его отношении окончены.

Российские военнослужащие / Фото: mil.ru

На Алтае отец троих детей ушел на СВО, чтобы погасить миллионный долг по алиментам

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край СВО долги кредит

Комментарии 10

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Гость

14:12:15 20-09-2024

Пока повезло....

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Гость

14:19:15 20-09-2024

Из рассказа стало ясно что селянин ни по любви к родине ушёл на СВО, а за деньги ?

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Светлана

15:06:15 20-09-2024

Гость (14:19:15 20-09-2024) Из рассказа стало ясно что селянин ни по любви к родине ушёл... Ну и ладно. одно же другому не помешало. Не думаю, что за другие деньги он перейдёт на ту сторону.

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Гость

16:54:36 20-09-2024

Светлана (15:06:15 20-09-2024) Ну и ладно. одно же другому не помешало. Не думаю, что за др... Вы его хорошо знаете ?

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Гость

14:22:16 20-09-2024

вот это маркетинговый ход!?

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Гость

16:02:28 20-09-2024

Ещё чуть-чуть и можно позволить новую Ниву. Но есть нюанс

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Гость

16:20:10 20-09-2024

А как же реклама - кто пойдет туда, спишут кредиты?

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Гость

18:09:15 20-09-2024

Гость (16:20:10 20-09-2024) А как же реклама - кто пойдет туда, спишут кредиты?... Видимо, это лишь реклама, если участнику СВО не списали(((

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Гость

17:53:04 20-09-2024

Правду говорят, Россия - страна возможностей

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Гость

21:34:23 20-09-2024

друг тоже так ушел, отработал почти уже всю сумму. работает в тылу восстановленных исторических территорий, охраной от мародерства. типа росгвардии. ранило за это время завалящим лепесткром в коленку, лечени и выплата за ранение все норм, лечение бесплатно и реабилитация

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