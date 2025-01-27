Житель Алтая потерял почти миллион рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевший "инвестировал" вместе со своими братом и знакомым

27 января 2025, 21:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

47-летний житель села Новосельское стал жертвой мошенников и потерял почти миллион рублей. Ему предложили подзаработать на инвестициях. Об этом сообщает полиция Алтайского края.

В течение месяца мошенник вел с потерпевшим телефонные разговоры "посредством одного из приложений".

"Потерпевший вместе со своими братом и знакомым осуществляли переводы денежных средств, и в итоге лишились почти миллиона рублей", – сказано в публикации.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное в крупном размере".