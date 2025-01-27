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Житель Алтая потерял почти миллион рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевший "инвестировал" вместе со своими братом и знакомым

27 января 2025, 21:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

47-летний житель села Новосельское стал жертвой мошенников и потерял почти миллион рублей. Ему предложили подзаработать на инвестициях. Об этом сообщает полиция Алтайского края.

В течение месяца мошенник вел с потерпевшим телефонные разговоры "посредством одного из приложений".

"Потерпевший вместе со своими братом и знакомым осуществляли переводы денежных средств, и в итоге лишились почти миллиона рублей", – сказано в публикации.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

Алтайский край Происшествия Мошенники

Комментарии 9

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Олег

21:27:16 27-01-2025

Скучно гражданину было - подкинул хохлам или ворам на масло и сало. Маслице то нынче не дешево. Вангую сахар скаканет - инвестируйте в сахар, хоть сожрете, если что.

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Гость

22:02:54 27-01-2025

Олег (21:27:16 27-01-2025) Скучно гражданину было - подкинул хохлам или ворам на масло ... Сахар вредно жрать

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Гость

04:37:15 28-01-2025

Гость (22:02:54 27-01-2025) Сахар вредно жрать... Зато вкусно.

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Гость

10:56:54 28-01-2025

Гость (22:02:54 27-01-2025) Сахар вредно жрать... сахар жрать не надо. сахар можно пустить на самогон. согласен, самое выгодное вложение - это сахар!

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Гость

22:11:37 27-01-2025

Инвестиции дело такое, они подразумевают риски. Не получилось, не фортануло

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Musik

22:42:56 27-01-2025

Отрицательный доход от инвестиций.

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Жора

00:17:57 28-01-2025

Может мало перевели ? Следующим инвесторам обязательно повезёт . надо побольше общаться с неизвестными по телефону и попрёт тогда доход.

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Гость

04:36:25 28-01-2025

5% прибыли успешный бизнес. В ноль вышел хороший бизнес. Минус миллион удовлетворительно.

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Musik

09:57:04 28-01-2025

Гость (04:36:25 28-01-2025) 5% прибыли успешный бизнес. В ноль вышел хороший бизнес. Мин... вы прям коучь

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