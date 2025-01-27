Житель Алтая потерял почти миллион рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Потерпевший "инвестировал" вместе со своими братом и знакомым
27 января 2025, 21:15, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
47-летний житель села Новосельское стал жертвой мошенников и потерял почти миллион рублей. Ему предложили подзаработать на инвестициях. Об этом сообщает полиция Алтайского края.
В течение месяца мошенник вел с потерпевшим телефонные разговоры "посредством одного из приложений".
"Потерпевший вместе со своими братом и знакомым осуществляли переводы денежных средств, и в итоге лишились почти миллиона рублей", – сказано в публикации.
Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное в крупном размере".
21:27:16 27-01-2025
Скучно гражданину было - подкинул хохлам или ворам на масло и сало. Маслице то нынче не дешево. Вангую сахар скаканет - инвестируйте в сахар, хоть сожрете, если что.
22:02:54 27-01-2025
Олег (21:27:16 27-01-2025) Скучно гражданину было - подкинул хохлам или ворам на масло ... Сахар вредно жрать
04:37:15 28-01-2025
Гость (22:02:54 27-01-2025) Сахар вредно жрать... Зато вкусно.
10:56:54 28-01-2025
Гость (22:02:54 27-01-2025) Сахар вредно жрать... сахар жрать не надо. сахар можно пустить на самогон. согласен, самое выгодное вложение - это сахар!
22:11:37 27-01-2025
Инвестиции дело такое, они подразумевают риски. Не получилось, не фортануло
22:42:56 27-01-2025
Отрицательный доход от инвестиций.
00:17:57 28-01-2025
Может мало перевели ? Следующим инвесторам обязательно повезёт . надо побольше общаться с неизвестными по телефону и попрёт тогда доход.
04:36:25 28-01-2025
5% прибыли успешный бизнес. В ноль вышел хороший бизнес. Минус миллион удовлетворительно.
09:57:04 28-01-2025
Гость (04:36:25 28-01-2025) 5% прибыли успешный бизнес. В ноль вышел хороший бизнес. Мин... вы прям коучь