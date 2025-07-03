Житель Алтая предстанет перед судом за смертельный удар тростью по голове

Потерпевший скончался в реанимации

03 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

54-летний житель города Славгорода ударил знакомого тростью по голове. Мужчина скончался, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился вечером 9 марта дома у обвиняемого, где он распивал спиртное в компании знакомых.

"Услышав, что в соседней комнате один из гостей оскорбительно высказывается в его адрес, он взял деревянную трость и нанес ей удар в область головы мужчины. Спустя несколько дней от полученной травмы 40-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", — рассказали в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд.