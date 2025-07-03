Житель Алтая предстанет перед судом за смертельный удар тростью по голове
Потерпевший скончался в реанимации
03 июля 2025, 12:40, ИА Амител
54-летний житель города Славгорода ударил знакомого тростью по голове. Мужчина скончался, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился вечером 9 марта дома у обвиняемого, где он распивал спиртное в компании знакомых.
"Услышав, что в соседней комнате один из гостей оскорбительно высказывается в его адрес, он взял деревянную трость и нанес ей удар в область головы мужчины. Спустя несколько дней от полученной травмы 40-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы", — рассказали в ведомстве.
На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Материалы дела с обвинительным заключением передали в суд.
13:44:33 03-07-2025
Вот народ пошел в стране, бить, так до смерти.