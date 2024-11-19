Житель Алтая пытался поджечь сожительницу на глазах у ребенка

За это он получил тюремный срок

19 ноября 2024, 12:05, ИА Амител

Облитый бензином автомобиль / Фото: Следственный комитет России по Алтайскому краю

36-летний житель Табунского района пытался поджечь сожительницу и ее автомобиль на глазах у ребенка. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

По данным следствия, в июле 2024 года пьяный сельчанин потребовал от женщины довезти его до магазина на автомобиле либо разрешить доехать на нем самому. Получив отказ, мужчина пошел в гараж и облил машину бензином. Сожительница начала останавливать злоумышленника, на что он в присутствии малолетнего ребенка облил ее одежду горючим и попытался поджечь. Однако женщина выбила из его рук зажигалку и оттолкнула.

Также известно, что неделей ранее мужчина в нетрезвом виде угрожал убийством гражданской супруге и ее матери.

Сельчанина заключили под стражу.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", – уточнили в пресс-службе Следкома.

Суд назначил ему восемь лет десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.