На Алтае 70-летний мужчина облил соседа бензином из ведра и попытался поджечь

Потерпевшему удалось спастись

06 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Списка / Фото: Yaoqi / unsplash.com

В Бийском районе Алтайского края будут судить мужчину по обвинению в покушении на убийство соседа, сообщили в СК региона.

По данным следствия, между мужчинами были сложные отношения, и в сентябре 70-летний сельчанин захотел отомстить за старые обиды. Он пришел на территорию соседского дома и в гараже облил хозяина бензином из ведра. После этого он попытался бросить в него горящую спичку, но потерпевший сумел выбить ее у него из рук и вызвать полицейских.

Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Следователи собрали доказательства о наличии злого умысла и направили материалы дела с обвинительным заключением в суд.