Житель Алтая решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под машину
За нарушение ПДД пострадавшего привлекли к административной ответственности
21 января 2025, 14:35, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске водитель Toyota Premio сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 20 января около 20:45 у дома № 125 по пр. Коммунистическому.
"35-летний местный житель за рулем Toyota Premio допустил наезд на 38-летнего горожанина, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшего с ушибами увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
14:38:28 21-01-2025
В книгу рекордов Гиннеса его! Потому что практически все сбитые на дороге пешеходы переходили В ПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ.
15:28:43 21-01-2025
В положенных местах сбивают в несколько раз чаще.