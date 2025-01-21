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Житель Алтая решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под машину

За нарушение ПДД пострадавшего привлекли к административной ответственности

21 января 2025, 14:35, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель Toyota Premio сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 20 января около 20:45 у дома № 125 по пр. Коммунистическому. 

"35-летний местный житель за рулем Toyota Premio допустил наезд на 38-летнего горожанина, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего с ушибами увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

14:38:28 21-01-2025

В книгу рекордов Гиннеса его! Потому что практически все сбитые на дороге пешеходы переходили В ПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ.

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Гость

15:28:43 21-01-2025

В положенных местах сбивают в несколько раз чаще.

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