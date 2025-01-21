Житель Алтая решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под машину

За нарушение ПДД пострадавшего привлекли к административной ответственности

21 января 2025, 14:35, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель Toyota Premio сбил пешехода, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 20 января около 20:45 у дома № 125 по пр. Коммунистическому.

"35-летний местный житель за рулем Toyota Premio допустил наезд на 38-летнего горожанина, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего с ушибами увезли в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Нарушителя привлекли к административной ответственности.