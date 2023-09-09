Житель Алтая с чурками попался полицейским

Возбуждено уголовное дело

09 сентября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали мужчину, незаконно срубившего 15 сырорастущих берез, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент случился в Знаменском лесничестве на территории Хабарского района. Подозреваемым оказался 39-летний житель села Свердловское.

"На территории его усадьбы полицейские обнаружили чурки дров объемом более 18 кубических метров. Документов на приобретение дров у гражданина не оказалось. Он дал признательные показания и пояснил, что срубил деревья лично для собственных нужд", – рассказали в ведомстве.

Сумму ущерба оценили более чем в 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 47-летний житель села Алтайского две недели пилил деревья и попался полиции. Сумма нанесенного им ущерба составила более 400 тысяч рублей.