Житель Алтая сходил в магазин с чужой банковской картой и попал под уголовную статью
Он подобрал карту на улице и потратил с нее 5 тыс. рублей
16 декабря 2024, 11:25, ИА Амител
В селе Топчиха 42-летняя женщина потеряла банковскую карту. Этим воспользовался 61-летний местный житель, подобрав ее и потратив 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина выронила карту возле магазина. Злоумышленник взял ее себе, а затем пошел с ней в аптеку и магазины. Когда женщина увидела, что с ее карты исчезло 5 тыс. рублей путем оплаты товаров, она обратилась в полицию.
"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Он был задержан и дал признательные показания. Полицейские изъяли похищенное. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".
"Полицейские предупреждают: если вы потеряли свою банковскую карту, то срочно заблокируйте ее, чтобы ею не смогли воспользоваться злоумышленники. Если нашли чужую – в срочном порядке сообщите об этом в полицию. Не пытайтесь ничего на нее купить – за это предусмотрена уголовная ответственность", – напомнили правоохранители.
11:40:17 16-12-2024
Знаю одну тетку, которая все время орала, что карты - это зло, за нами за всеми следят! А когда потеряла, пошла однако почему-то за новой, а не так, как с наличкой - "чито упало, то пропало".
12:37:49 16-12-2024
Карточки - зло, рассчитываюсь в основном наличными.
12:55:13 16-12-2024
зато уж если наличка из кармана выпадет...
14:13:17 16-12-2024
Зачем карточки, есть же NFC.
14:33:31 16-12-2024
Гость (14:13:17 16-12-2024) Зачем карточки, есть же NFC.... Зачем НФС? Есть ведь карточки