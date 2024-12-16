Житель Алтая сходил в магазин с чужой банковской картой и попал под уголовную статью

Он подобрал карту на улице и потратил с нее 5 тыс. рублей

16 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Топчиха 42-летняя женщина потеряла банковскую карту. Этим воспользовался 61-летний местный житель, подобрав ее и потратив 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина выронила карту возле магазина. Злоумышленник взял ее себе, а затем пошел с ней в аптеку и магазины. Когда женщина увидела, что с ее карты исчезло 5 тыс. рублей путем оплаты товаров, она обратилась в полицию.

"Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Он был задержан и дал признательные показания. Полицейские изъяли похищенное. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".