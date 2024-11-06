Житель Алтайского края убил соседа поленом и спрятал тело в лесу

Улики преступник сжег

06 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Петропавловском районе 64-летний мужчина убил своего соседа, а затем вывез тело в лесополосу и сжег улики. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия, 1 ноября в полицию обратились по поводу исчезновения 70-летнего мужчины. Правоохранители задержали его 64-летнего соседа по подозрению в убийстве.

Стало известно, что 25 октября сельчанин пришел домой к соседу. Мужчины выпивали и беседовали, а затем поссорились. Хозяин несколько раз ударил гостя поленом по голове. Пострадавший умер от травм. Убийца на автомобиле вывез труп в лесополосу. Полено и личные вещи умершего он сжег в печи.

"Несмотря на предпринятые меры к сокрытию следов преступления, избежать уголовной ответственности обвиняемому не удалось. Благородя качественно проведенному следователем Следственного комитета осмотру места происшествия, в ходе которого были обнаружены следы крови, удалось изобличить мужчину в совершении убийства. Под тяжестью улик он дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшего", – сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается.