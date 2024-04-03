Житель Алтая стал миллионером, потратив 300 рублей на лотерейку
Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором
03 апреля 2024, 13:35, ИА Амител
Победа в лотерее / Фото: unsplash.com
Житель Алтайского края выиграл 1 243 605 рублей в "Рапидо 2.0", сообщает "Столото" на своей странице во "ВКонтакте".
"Купил билет сразу на 10 тиражей. Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором", - говорится в сообщении.
Счастливчик купил лотерейный билет в мобильном приложении за 300 рублей.
14:22:08 03-04-2024
В Златоусте во время выборов провели лотерею: все призы достались семье организатора.
14:24:11 03-04-2024
«Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, теща, тетя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику»
14:44:34 03-04-2024
1 апреля лотерея была))))в Златоусте
15:31:16 03-04-2024
Как говорится - не родись красивым, а родись счастливым!
22:43:12 03-04-2024
ПРОСТЫХ Российских миллионеров, для покупки курсовок на Мали просим не беспокоить!!!!!!
08:57:05 04-04-2024
И как обычно, за выигрышем,не обратился. Реклама для наивных и аферистов.