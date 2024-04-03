Житель Алтая стал миллионером, потратив 300 рублей на лотерейку

Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором

03 апреля 2024, 13:35, ИА Амител

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края выиграл 1 243 605 рублей в "Рапидо 2.0", сообщает "Столото" на своей странице во "ВКонтакте". "Купил билет сразу на 10 тиражей. Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором", - говорится в сообщении. Счастливчик купил лотерейный билет в мобильном приложении за 300 рублей.