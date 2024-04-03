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Житель Алтая стал миллионером, потратив 300 рублей на лотерейку

Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором

03 апреля 2024, 13:35, ИА Амител

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com
Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края выиграл 1 243 605 рублей в "Рапидо 2.0", сообщает "Столото" на своей странице во "ВКонтакте".

"Купил билет сразу на 10 тиражей. Всего лишь нужно было угадать восемь чисел в первом игровом поле и одно во втором", - говорится в сообщении.

Счастливчик купил лотерейный билет в мобильном приложении за 300 рублей.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 6

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Гость

14:22:08 03-04-2024

В Златоусте во время выборов провели лотерею: все призы достались семье организатора.

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Гость

14:24:11 03-04-2024

«Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, теща, тетя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику»

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Гость

14:44:34 03-04-2024

1 апреля лотерея была))))в Златоусте

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Ленка

15:31:16 03-04-2024

Как говорится - не родись красивым, а родись счастливым!

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Гость

22:43:12 03-04-2024

ПРОСТЫХ Российских миллионеров, для покупки курсовок на Мали просим не беспокоить!!!!!!

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Гость

08:57:05 04-04-2024

И как обычно, за выигрышем,не обратился. Реклама для наивных и аферистов.

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