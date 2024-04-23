Житель Алтая убил мать, которая не разделяла его любви к алкоголю
Мужчину заключили под стражу
23 апреля 2024, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае следователи предъявили 49-летнему жителю Солонешенского района обвинение в убийстве собственной матери.
Как сообщили в региональном СК, ночью 18 апреля мужчина после распития спиртного пришел к ней домой, где между родственниками произошел конфликт: женщине не нравилось, что ее сын много пьет.
"В результате он нанес своей матери удар в область сердца. Не оказав потерпевшей помощи, обвиняемый выбросил орудие преступления на территорию домовладения и вернулся обратно в компанию знакомых", – рассказали в СК.
На следующее утро мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей, а следователи тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.
12:48:23 23-04-2024
бухло всегда превращает людей в тварей. вопрос времени.
12:48:49 23-04-2024
Одна жизнь.
Одна любовь.
15:47:05 23-04-2024
очередное животное!