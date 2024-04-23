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Житель Алтая убил мать, которая не разделяла его любви к алкоголю

Мужчину заключили под стражу

23 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: kchr.sledcom.ru
Автомобиль сотрудников СК / Фото: kchr.sledcom.ru

В Алтайском крае следователи предъявили 49-летнему жителю Солонешенского района обвинение в убийстве собственной матери.

Как сообщили в региональном СК, ночью 18 апреля мужчина после распития спиртного пришел к ней домой, где между родственниками произошел конфликт: женщине не нравилось, что ее сын много пьет.

"В результате он нанес своей матери удар в область сердца. Не оказав потерпевшей помощи, обвиняемый выбросил орудие преступления на территорию домовладения и вернулся обратно в компанию знакомых", – рассказали в СК.

На следующее утро мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей, а следователи тем временем выясняют все обстоятельства произошедшего.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Элен без ребят

12:48:23 23-04-2024

бухло всегда превращает людей в тварей. вопрос времени.

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Гость

12:48:49 23-04-2024

Одна жизнь.
Одна любовь.

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Гость

15:47:05 23-04-2024

очередное животное!

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