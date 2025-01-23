Житель Алтая убил сожительницу за попытку выгнать его из дома

Мужчина "распивал спиртное" со своим сыном, находясь в доме сожительницы

23 января 2025, 20:35, ИА Амител

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

Житель Мамонтовского района предстанет перед судом за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел в начале января 2025 года в одном из сел района. 57-летний обвиняемый, находясь в доме сожительницы, выпивал со своим сыном. Конфликт возник, когда хозяйка потребовала, чтобы они ушли.

Во время ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов по голове и телу, после чего ушел. Соседи, обеспокоенные долгим отсутствием женщины, забили тревогу.

"16 января женщину в тяжелом состоянии обнаружили в ее доме, она была госпитализирована в медицинское учреждение, где спустя несколько дней от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончалась", – рассказали в СК.

Мужчина уже дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УУ РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается сбор доказательной базы.