Жительница Барнаула кошмарит людей во дворе, но никто ничего не может сделать

Дебоширку не могут остановить ни родственники, ни полицейские

12 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы рассказали об агрессивной женщине, которая не дает жизни людям во дворе дома. Об этом написали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам местных, горожанка с собакой пристает к людям, сидящим на скамейках, ругается на детей и мигрантов, постоянно вступает в конфликты и угрожает спустить питомца на других.

Жители двора утверждают, что разговаривали с мужем женщины, даже показали ему видеозапись с выходками супруги, но в ответ услышали от мужчины то, что он не может ничего сделать.

Заявление, поданное к участковому, также не дало результата.