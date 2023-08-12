Жительница Барнаула кошмарит людей во дворе, но никто ничего не может сделать
Дебоширку не могут остановить ни родственники, ни полицейские
12 августа 2023, 14:50, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы рассказали об агрессивной женщине, которая не дает жизни людям во дворе дома. Об этом написали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам местных, горожанка с собакой пристает к людям, сидящим на скамейках, ругается на детей и мигрантов, постоянно вступает в конфликты и угрожает спустить питомца на других.
Жители двора утверждают, что разговаривали с мужем женщины, даже показали ему видеозапись с выходками супруги, но в ответ услышали от мужчины то, что он не может ничего сделать.
Заявление, поданное к участковому, также не дало результата.
14:59:18 12-08-2023
Если муж не чего не может сделать пусть кашолке вольную подписывает. А участкового на фронт, пусть кровью позор смывает.
15:21:31 12-08-2023
Психопатическая личность если, то остановить её сможет либо тюрьма, либо смерть.
15:21:49 12-08-2023
А что алькаида делает в ихнем дворе и почему с ними ругается женщина, людей не интересует?
15:22:06 12-08-2023
Участковый легко может ей 15 суток оформить.А если не поможет,то потом можно и на другую статью переходить.
16:39:02 12-08-2023
И где этот двор? Новость это - сообщение для широкого круга людей, отвечающее хотя бы частично на вопросы -кто,где,когда,сколько,почему,с какой целью?
22:44:27 12-08-2023
гость (16:39:02 12-08-2023) И где этот двор? Новость это - сообщение для широкого круга ... Журфак?
20:12:31 12-08-2023
Явки, пороли (Адрес, ФИО) - ?
09:33:28 14-08-2023
интересно, для какой цели эта новость -ни о чем. ни о ком, какой вывод можно отсюда сделать, странные стали у нас новости в сети, видимо поставлено на количество, а не на качество.