Житель Алтая угнал неисправную машину, чтобы вспомнить свои водительские навыки

Автомобиль запускался путем замыкания проводов от замка зажигания

09 января 2024, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае правоохранители по горячим следам раскрыли угон автомобиля, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Славгородского района, у которого угнали автомобиль ВАЗ-2111.

"Автомобиль был закрыт, документы и водительское удостоверение находились в бардачке, а запускался ВАЗ путем замыкания проводов от замка зажигания, так как был в неисправном состоянии", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители задержали неоднократно судимого 31-летнего мужчину. Он пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по селу.

Возбуждено уголовное дело по признакам "неправомерного завладения автомобилем без цели хищения".