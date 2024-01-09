Житель Алтая угнал неисправную машину, чтобы вспомнить свои водительские навыки
Автомобиль запускался путем замыкания проводов от замка зажигания
09 января 2024, 11:33, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранители по горячим следам раскрыли угон автомобиля, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился житель Славгородского района, у которого угнали автомобиль ВАЗ-2111.
"Автомобиль был закрыт, документы и водительское удостоверение находились в бардачке, а запускался ВАЗ путем замыкания проводов от замка зажигания, так как был в неисправном состоянии", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители задержали неоднократно судимого 31-летнего мужчину. Он пояснил, что решил вспомнить свои водительские навыки и немного прокатиться по селу.
Возбуждено уголовное дело по признакам "неправомерного завладения автомобилем без цели хищения".
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