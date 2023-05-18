Житель Алтая в шкафу создал плантацию конопли с благоприятными условиями
Полицейские насчитали 230 кустов наркотического растения
18 мая 2023, 10:32, ИА Амител
В Алтайском крае мужчина закупил всё необходимое оборудование и в квартире вырастил плантацию конопли, сообщает региональное МВД.
31-летний житель Новоалтайска в марте 2023 года купил семена конопли, грунт, удобрения, горшки, светодиодные лампы и прочее.
"Создал благоприятные условия для того, чтобы в скором времени собрать урожай. Парник оборудовал в шкафу одной из комнат", – рассказали в ведомстве.
Полицейские насчитали 230 кустов конопли. Мужчина заявил, что растения выращивал исключительно для личного потребления.
В отношении "агрария" возбудили два уголовных дела – за культивирование наркотических растений и их хранение. Также его обязали никуда не выезжать из города и хорошо себя вести.
Ранее на Алтае глав трёх сельсоветов заставили уничтожить плантации "муниципальной конопли".
10:54:39 18-05-2023
спасибо за идею, интересно как на него вышли, кто настучал?
11:38:37 18-05-2023
Гость (10:54:39 18-05-2023) спасибо за идею, интересно как на него вышли, кто настучал?... Моль
11:42:32 18-05-2023
т.е прежде чем у себя такое делать нужно моли отстегнуть шубу за молчание?
12:21:03 18-05-2023
Как в шкафу 230 кустов поместилось? Рассада?
12:42:40 18-05-2023
Гость (12:21:03 18-05-2023) Как в шкафу 230 кустов поместилось? Рассада?... Шкаф большой, наверное)
12:47:05 18-05-2023
Потомок мичурина.
13:13:24 18-05-2023
Куплю шкаф на 230 кустов)))))))
13:18:14 18-05-2023
большой, наверное) - или кустики еще маленькие)
13:23:18 18-05-2023
У нас как-то весь коридор в подъезде наполнился дымом со странным запахом травы и начал проникать в квартиры. Соседи повыскакивали из квартир, увидели, из какой квартиры валит этот дым и вызвали полицию. Оказалось, молодежь на плите что-то с коноплей делала. Так может и здесь владелец шкафчика с коноплей что-то начал с ней делать, чем выдал себя.
08:45:11 19-05-2023
Так держать Микки Пирсон))
09:13:10 19-05-2023
На этапе покупки семян конопли скорее всего спалился. После этого решили подождать, чтоб побольше вырастил и более весомое изъятие было и взяли тепленьким.