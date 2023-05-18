Житель Алтая в шкафу создал плантацию конопли с благоприятными условиями

Полицейские насчитали 230 кустов наркотического растения

18 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина закупил всё необходимое оборудование и в квартире вырастил плантацию конопли, сообщает региональное МВД.

31-летний житель Новоалтайска в марте 2023 года купил семена конопли, грунт, удобрения, горшки, светодиодные лампы и прочее.

"Создал благоприятные условия для того, чтобы в скором времени собрать урожай. Парник оборудовал в шкафу одной из комнат", – рассказали в ведомстве.

Полицейские насчитали 230 кустов конопли. Мужчина заявил, что растения выращивал исключительно для личного потребления.

В отношении "агрария" возбудили два уголовных дела – за культивирование наркотических растений и их хранение. Также его обязали никуда не выезжать из города и хорошо себя вести.

Ранее на Алтае глав трёх сельсоветов заставили уничтожить плантации "муниципальной конопли".