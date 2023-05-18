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Житель Алтая в шкафу создал плантацию конопли с благоприятными условиями

Полицейские насчитали 230 кустов наркотического растения

18 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчина закупил всё необходимое оборудование и в квартире вырастил плантацию конопли, сообщает региональное МВД.

31-летний житель Новоалтайска в марте 2023 года купил семена конопли, грунт, удобрения, горшки, светодиодные лампы и прочее.

"Создал благоприятные условия для того, чтобы в скором времени собрать урожай. Парник оборудовал в шкафу одной из комнат", – рассказали в ведомстве.

Полицейские насчитали 230 кустов конопли. Мужчина заявил, что растения выращивал исключительно для личного потребления.

В отношении "агрария" возбудили два уголовных дела – за культивирование наркотических растений и их хранение. Также его обязали никуда не выезжать из города и хорошо себя вести.

Ранее на Алтае глав трёх сельсоветов заставили уничтожить плантации "муниципальной конопли".

борьба с наркотиками Новоалтайск

Комментарии 11

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Гость

10:54:39 18-05-2023

спасибо за идею, интересно как на него вышли, кто настучал?

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Гость

11:38:37 18-05-2023

Гость (10:54:39 18-05-2023) спасибо за идею, интересно как на него вышли, кто настучал?... Моль

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Гость

11:42:32 18-05-2023

т.е прежде чем у себя такое делать нужно моли отстегнуть шубу за молчание?

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Гость

12:21:03 18-05-2023

Как в шкафу 230 кустов поместилось? Рассада?

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Гость

12:42:40 18-05-2023

Гость (12:21:03 18-05-2023) Как в шкафу 230 кустов поместилось? Рассада?... Шкаф большой, наверное)

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Гость

12:47:05 18-05-2023

Потомок мичурина.

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Гость

13:13:24 18-05-2023

Куплю шкаф на 230 кустов)))))))

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Гость

13:18:14 18-05-2023

большой, наверное) - или кустики еще маленькие)

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Гость

13:23:18 18-05-2023

У нас как-то весь коридор в подъезде наполнился дымом со странным запахом травы и начал проникать в квартиры. Соседи повыскакивали из квартир, увидели, из какой квартиры валит этот дым и вызвали полицию. Оказалось, молодежь на плите что-то с коноплей делала. Так может и здесь владелец шкафчика с коноплей что-то начал с ней делать, чем выдал себя.

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Гость

08:45:11 19-05-2023

Так держать Микки Пирсон))

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ыть

09:13:10 19-05-2023

На этапе покупки семян конопли скорее всего спалился. После этого решили подождать, чтоб побольше вырастил и более весомое изъятие было и взяли тепленьким.

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