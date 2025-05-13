Житель Алтая во время застолья получил удар ножом в спину от свояка-рецидивиста

Родственники отмечали День Победы

13 мая 2025, 15:43, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина получил тяжелые травмы во время празднования Дня Победы в селе Улаган Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

39-летний сельчанин поступил в больницу ночью 10 мая с ножевым ранением предплечья и грудной клетки. Пациент рассказал, что травмы ему нанес ранее судимый 45-летний свояк. Подозреваемого задержали, он признал вину.

Предварительно установили, что 9 мая потерпевший был в гостях у сестры своей супруги, и во время застолья муж хозяйки дома приревновал ее к гостю.

"Мужчина сделал свояку замечание, сказав, что завтра ему будет стыдно за свое поведение и высказанные претензии. Затаив обиду, сельчанин взял кухонный нож и, подойдя к гостю, который в этот момент сидел за столом, неожиданно ударил его в спину. Потерпевший попытался отобрать нож у нападавшего, однако в ходе борьбы получил еще не менее трех колото-резаных ран предплечья", – рассказали в ведомстве.

Родственникам удалось разнять сельчан, после чего они вызвали скорую. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" с подпиской о невыезде.