Житель Алтая во время застолья получил удар ножом в спину от свояка-рецидивиста
Родственники отмечали День Победы
13 мая 2025, 15:43, ИА Амител
Мужчина получил тяжелые травмы во время празднования Дня Победы в селе Улаган Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
39-летний сельчанин поступил в больницу ночью 10 мая с ножевым ранением предплечья и грудной клетки. Пациент рассказал, что травмы ему нанес ранее судимый 45-летний свояк. Подозреваемого задержали, он признал вину.
Предварительно установили, что 9 мая потерпевший был в гостях у сестры своей супруги, и во время застолья муж хозяйки дома приревновал ее к гостю.
"Мужчина сделал свояку замечание, сказав, что завтра ему будет стыдно за свое поведение и высказанные претензии. Затаив обиду, сельчанин взял кухонный нож и, подойдя к гостю, который в этот момент сидел за столом, неожиданно ударил его в спину. Потерпевший попытался отобрать нож у нападавшего, однако в ходе борьбы получил еще не менее трех колото-резаных ран предплечья", – рассказали в ведомстве.
Родственникам удалось разнять сельчан, после чего они вызвали скорую. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" с подпиской о невыезде.
15:55:47 13-05-2025
Алтырбасов кстати тоже сухой закон на День Победы был, в отличии от Омской,Новосибирской... областей
16:01:00 13-05-2025
Первобытные бухлозавры сошлись в очередной смертельной схватке, первый раунд состоялся, но это ещё не финал.
16:08:58 13-05-2025
Ничего не понял. Кто кому сделал замечание, кто потерпевший...
20:50:55 13-05-2025
Гость (16:08:58 13-05-2025) Ничего не понял. Кто кому сделал замечание, кто потерпевший.... Семейные традиции республики Алтай.
21:59:50 13-05-2025
Странно, в Улагане обычно в медицинских заключениях в таких случаях раньше писали что с коня упал...