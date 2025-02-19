Жительница Алтая зарезала собутыльника, оскорбившего свою жену
Обвиняемая настойчиво просила мужчину извиниться перед супругой
19 февраля 2025, 19:20, ИА Амител
Жительница одного из сел Первомайского района убила собутыльника, который оскорбил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По версии следствия, в конце ноября 2024 года 41-летняя обвиняемая пришла в гости к соседям, чтобы вместе распить спиртное. Хозяин дома оскорбил свою супругу и выгнал ее из комнаты. Тогда гостья стала требовать от мужчины извинений перед оскорбленной женой.
"Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла девять ножевых ранений потерпевшему, от которых он скончался", – рассказали в СК.
Обвиняемая свою вину не признала, однако следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение.
19:43:28 19-02-2025
Удивляюсь. От чего зависит, что следователь не может узнать правду? Даже Чикатило всё рассказал, которому никак не надо было сознаваться. А простые выпивающие женщины из Первомайского района и внучки расчленители "дедушек мэров" ничего не говорят и всё отрицают, чем доставляют хлопоты и их отпустят. Не укладываются что-то.
01:25:09 21-02-2025
Гость (19:43:28 19-02-2025) Удивляюсь. От чего зависит, что следователь не может узнать ...
Наличие старой швабры и электрошокеров в отделе удивительным образом повышает график раскрываемости по району. Стоит ли вспомнать как по делу маньяка Манишина было получено чистосердечное признание Анисимова в убийствах студенток?
20:00:38 19-02-2025
да это же хорошо, алкоголики вымрут кк больной подвид, ошибочное звено цивилизации
20:28:04 19-02-2025
И сколько это будет продолжаться 🤔!
Пора понять закон о домашнем насилии. Оградить мужчин агрессивных нападок женщин.
22:46:59 19-02-2025
Гена (20:28:04 19-02-2025) И сколько это будет продолжаться 🤔!Пора понять закон о ...
Берегите мужчин, они так беззащитны в этом мире...
08:46:31 20-02-2025
Бггг. Если бы мужик зарезал женщину, тут бы уже была масса комментариев от "не все так однозначно, надо выслушать вторую сторону" до "сама виновата, довела, за базар надо отвечать, а то ишь, обнаглела" и "надо же смотреть, с кем общаешься". А тут что-то защитников не видно, хотя казалось бы - видел, с кем садился пить, за базар надо отвечать и так далее. Или это, как обычно, работает только в одну сторону?