Жительница Алтая зарезала собутыльника, оскорбившего свою жену

Обвиняемая настойчиво просила мужчину извиниться перед супругой

19 февраля 2025, 19:20, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Жительница одного из сел Первомайского района убила собутыльника, который оскорбил свою жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, в конце ноября 2024 года 41-летняя обвиняемая пришла в гости к соседям, чтобы вместе распить спиртное. Хозяин дома оскорбил свою супругу и выгнал ее из комнаты. Тогда гостья стала требовать от мужчины извинений перед оскорбленной женой.

"Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла девять ножевых ранений потерпевшему, от которых он скончался", – рассказали в СК.

Обвиняемая свою вину не признала, однако следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение.