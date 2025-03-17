Житель Алтая расплатился за еду картой подростка и получил год "условки"

Мужчина нашел банковскую карту и "не предпринял попыток к поиску" ее владельца

17 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Суд признал виновным жителя Солтонского района, который воспользовался подобранной на улице картой несовершеннолетнего. Об этом сообщает алтайский Следком.

Как установило следствие, в октябре 2024 года подросток, приехавший из соседнего региона в гости к родственникам, потерял банковскую карту возле одного из магазинов в селе Солтон. Вскоре ее обнаружил местный житель.

"Мужчина не предпринял попыток к поиску владельца карты, а стал ее использовать в личных целях, расплачиваясь в магазинах за продукты питания", – рассказали в СК.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно.